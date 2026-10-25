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Migliori concessionari auto in Lombardia 2027: dove acquistare un’auto nuova o usata in sicurezza

Comprare un’auto nuova o usata in Lombardia significa poter scegliere tra centinaia di concessionari, gruppi multibrand e rivenditori specializzati. Ma come individuare quelli più affidabili, capaci di offrire un buon prezzo, un’assistenza qualificata e garanzie concrete anche dopo l’acquisto?

Il primo consiglio è confrontare almeno tre offerte, valutando il costo complessivo dell’automobile e i servizi inclusi. Il prezzo pubblicizzato rappresenta solo uno degli elementi da considerare.

La Guida Top Dealers Italia 2027 offre un ulteriore riferimento: seleziona 85 realtà della distribuzione automobilistica italiana valutando solidità, reputazione, soddisfazione dei clienti, innovazione e qualità dei servizi. Numerosi protagonisti operano proprio in Lombardia.

Cinque consigli per scegliere un concessionario affidabile

Prima di firmare un contratto di acquisto, è utile effettuare alcune verifiche che possono evitare spese impreviste e brutte sorprese.

Confrontare il prezzo finale, non soltanto quello pubblicizzato. Richiedere un preventivo scritto comprensivo di immatricolazione, messa su strada, accessori e servizi aggiuntivi. Se viene proposto un finanziamento, confrontare TAN, TAEG e importo totale dovuto, verificando le condizioni del prezzo senza finanziamento.

Verificare la storia dell’auto usata. Controllare chilometraggio, manutenzione, eventuali incidenti e precedenti proprietari. Per una verifica più approfondita può essere utile rivolgersi a una società internazionale specializzata nella verifica dello stato di salute della vettura usata.

Informarsi sulle garanzie e sull’assistenza. Distinguere la garanzia legale prevista per i consumatori dalle eventuali coperture commerciali aggiuntive; chiedere quali interventi siano inclusi, le esclusioni e come venga gestita l’assistenza in caso di guasto.

Valutare il servizio postvendita. Verificare disponibilità dell’officina, tempi medi per gli appuntamenti ed eventuali servizi di mobilità sostitutiva.

Considerare tutte le alternative all’acquisto. Finanziamento, leasing, noleggio a lungo termine e formule flessibili rispondono a esigenze differenti. La soluzione dipende dai chilometri percorsi, dalla durata prevista di utilizzo e dai costi complessivi.

I migliori concessionari della Lombardia selezionati dalla Guida 2027

La Lombardia ospita alcune delle realtà più importanti della distribuzione nazionale, accanto a concessionari storici e specialisti dell’usato.

Milano e provincia. Tra le realtà selezionate figurano AMBROSTORE, FASSINA, BYmyCAR MILANO, MOCAUTOGROUP, RENORD e FRATELLI GIACOMEL. Il territorio offre marchi generalisti e premium, vetture nuove e usate e differenti soluzioni di mobilità.

Monza e Brianza. Tra i riferimenti troviamo MESSA T, LOMBARDA MOTORI, CLERICI AUTO e RENORD, con proposte che spaziano dalle vetture nuove all’usato e ai servizi di assistenza.

Como, Lecco e Sondrio. La selezione comprende AUTOTORINO, AUTOVITTANI e CLERICI AUTO, fra gruppi strutturati e imprese dalla lunga tradizione.

Brescia, Cremona e Mantova. Tra i protagonisti figurano GRUPPO BOSSONI, BONOLDI, GIOVANZANA, NINI CAR e LORENZI AUTO HUB: realtà multibrand e operatori specializzati nell’usato.

Bergamo e altre province lombarde. Sono presenti anche gruppi come AUTOTORINO, EUROCAR e RATTIX. Operano in Lombardia anche gruppi multiregionali selezionati dalla Guida, tra cui FRATTIN GROUP, GRUPPO MORINI e PASQUARELLI AUTO.

La selezione Top Dealers Italia non è una graduatoria dal primo all’ultimo classificato: le realtà vengono riconosciute per il percorso imprenditoriale e gli standard raggiunti.

Auto usate in Lombardia: cosa controllare prima di acquistare

Il mercato dell’usato offre opportunità interessanti, soprattutto per chi cerca una vettura recente a un prezzo inferiore rispetto al nuovo. Prima di scegliere è consigliabile:

richiedere il numero di telaio e verificare la storia del veicolocontrollare manutenzione e documentazione disponibileesaminare pneumatici, carrozzeria e internieffettuare una prova su stradarichiedere un preventivo scritto con tutti i costiverificare le condizioni della garanziaconfrontare il prezzo con quello di auto equivalenti per età, chilometraggio e allestimento.

Per un’auto elettrica usata è importante informarsi anche sullo stato di salute della batteria, sull’autonomia effettiva e sull’eventuale garanzia residua.

Un concessionario professionale dovrebbe fornire informazioni chiare sulle caratteristiche del veicolo, sui controlli effettuati e sui servizi disponibili dopo la vendita.

La Guida Top Dealers Italia 2027 aiuta a scegliere

La nuova Guida Top Dealers Italia 2027, presentata il 1° ottobre a Milano, raccoglie 85 realtà selezionate a livello nazionale e dedica spazio anche all’usato, ai servizi e al noleggio.

L’obiettivo è offrire agli automobilisti un riferimento per individuare operatori qualificati, valorizzando reputazione aziendale, professionalità del personale e attenzione verso il cliente.

Anche quando ci si rivolge a un concessionario selezionato, è sempre opportuno confrontare preventivi, verificare i documenti e leggere attentamente le condizioni contrattuali.

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