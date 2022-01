Skoda Karoq 2022: il restyling è ordinabile in Italia da 27.200 Euro

Il nuovo Model Year 2022 della Skoda Karoq arriverà nei concessionari italiani nel mese di marzo in quattro allestimenti: Ambition, Executive, Style e Sportline

A poco più di un mese dalla presentazione ufficiale, il marchio Skoda ha finalmente aperto gli ordini per il MY2022 della Nuova Karoq, SUV della Casa boema in circolazione già dal 2017 sui principali mercati internazionali. L’arrivo nei concessionari è previsto per il mese di marzo con una gamma motori molto ben diversificata (anche se priva di sostegno propulsivo ibrido) e in quattro allestimenti – Ambition, Executive, Style e Sportline.

Parlando di motorizzazioni, la base di partenza è rappresentata dall’unità EVO turbo-benzina 1.0 TSI da 110 cavalli, seguita dall’1.5 TSI da 150 CV e dal più potente 2.0 TSI da 190 CV riservato esclusivamente all’equipaggiamento top di gamma Sportline. I propulsori a gasolio, invece, condividono l’architettura 2.0 TDI a tecnologia “twin dosing” con doppia iniezione di urea nei gas di scarico, proponendo potenze rispettivamente di 116 e 150 cavalli con cambio automatico DSG a sette rapporti e trazione integrale 4×4 per le versioni più potenti.

Vediamo ora gli allestimenti: il listino della Nuova Skoda Karoq 2022 attacca con la dotazione della Ambition, che prevede i gruppi ottici e i fendinebbia Full LED, il sistema Smartlink wireless con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto, l’infotainment Bolero con display touchscreen da 8”, radio DAB+, doppia presa USB di tipo C, hard disk interno da 64 GB e predisposizione alla navigazione satellitare, i cerchi in lega da 17”, i sensori di parcheggio posteriori, l’avviamento Keyless, i sensori luci e pioggia, il volante multifunzione e lo specchietto retrovisore interno anti-abbagliamento.

Tra gli ADAS, inoltre, sono presenti il sistema anticollisione frontale con rilevamento di pedoni e ciclisti, il mantenimento della corsia, il cruise control adattivo con regolazione della distanza di sicurezza fino a 210 km/h e il monitoraggio dell’attenzione del conducente.

Salendo un gradino troviamo l’allestimento Executive (specifico per le flotte aziendali), che aggiunge alla dotazione precedente il climatizzatore automatico bi-zona, il sistema di navigazione satellitare Amundsen, la verniciatura metallizzata della carrozzeria, la ruota di scorta, i sensori di parcheggio anteriori e i vetri privacy posteriori. A seguire si distingue poi l’allestimento Style, che include i cerchi in lega da 18”, i gruppi ottici anteriori LED Matrix, l’Ambient Lighting a dieci colorazioni, il sistema Keyless per avviamento del motore e apertura delle portiere e i sedili posteriori VarioFlex.

Al top della gamma, infine, si posiziona la versione specifica Sportline, caratterizzata da dettagli sportivi che toccano i paraurti (dal trattamento speciale) e le finiture della carrozzeria in nero lucido (anzichè cromate) a livello dei cerchi in lega leggera da 18” con design “Aero”. Dall’indole sportiva anche gli interni, dove spiccano i sedili con poggiatesta integrato, il volante a tre razze, la pedaliera in alluminio e i rivestimenti di colore nero.

Per quanto riguarda il listino prezzi, la Nuova Skoda Karoq 2022 attaccherà il mercato italiano nella versione a benzina 1.0 TSI in allestimento Ambition da 27.200 Euro, per salire fino a quota 40.600 Euro nel caso del 2.0 TDI turbo-diesel con cambio DSG, trazione 4×4 ed equipaggiamento Sportline. Per tutti i dettagli del caso, come al solito, vi rimandiamo allo schemino riassuntivo qua sotto:

SKODA KAROQ MY2022

1.0 TSI 110 – CV

Ambition – 27.200 Euro

Executive – 29.300 Euro

Style – 30.400 Euro

1.5 TSI ACT – 150 CV

Ambition – 28.850 Euro

Ambition DSG – 30.650 Euro

Executive – 30.950 Euro

Executive DSG – 32.750 Euro

Style – 32.050 Euro

Style DSG – 33.850 Euro

Sportline – 33.250 Euro

Sportline DSG – 35.050 Euro

2.0 TSI 190 CV Sportline 4×4 DSG – 39.660 Euro

2.0 TDI EVO SCR – 115 CV

Ambition – 30.150 Euro

Ambition DSG – 31.950 Euro

Executive – 32.250 Euro

Executive DSG – 34.050 Euro

Style – 33.350 Euro

Style DSG – 35.150 Euro

Sportline – 34.550 Euro

Sportline DSG – 36.350 Euro

2.0 TDI EVO SCR – 150 CV