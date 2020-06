Smart ForTwo EQ Parisblue e Cabrio EQ Suitegrey, le nuove serie speciali

"Smart ForTwo EQ Parisblue e Cabrio EQ Suitegrey sono vere instant classic che assecondano il desiderio di personalizzazione e lo stile individuale dei nostri clienti ", ha dichiaro Maurizio Zaccaria, Smart & innovative sales senior manager Italia

C’è voglia di ripartenza nel mondo dell’auto e i tanti lanci di questi giorni ne sono la migliore testimonianza. Smart non è da meno e ha annunciato l’arrivo nelle concessionarie di due auto in edizione limitata: ForTwo EQ Parisblue e Cabrio EQ Suitegrey.

ForTwo EQ Parisblue e Cabrio EQ Suitegrey: due novità formate smart

Smart riscalda la primavera lanciando due modelli in edizione limitata, ForTwo EQ Parisblue e Cabrio EQ Suitegrey, la prima realizzata in appena 150 esemplari, la seconda solamente 100. Entrambe le versioni si caratterizzando per un look originale e per una dotazione pensata apposta per soddisfare i canoni dell’esigente clientela italiana. A un primo sguardo sulla Smart ForTwo EQ Parisblue, l’attenzione ricade sugli interni in pelle (di serie) con cui sono realizzati i sedili riscaldabili, ma sono molto belli anche i cerchi in lega da 16″ a 8 razze. I fari sono full LED e l’Exclusive Package comprende anche fendinebbia, sensore pioggia, sensore luci, luci ambient e retrovisore antiabagliante automatico. Il Winter Package comprende anche la console in carbon look e i cerchi in lega Brabus da 16″, verniciati in antracite lucido. Il prezzo base è di poco superiore ai 30mila euro. La Smart Fortwo EQ Cabrio Suitegrey è caratterizzata dalla capote in tessuto tailor made grey matt in tinta con la livrea della stessa tonalità e dai nuovi cerchi in lega Brabus da 16″. Il prezzo base è di poco superiore ai 34mila euro.

“Le versioni speciali sono state una delle chiavi di successo di Smart, soprattutto nel nostro paese. Sono vere instant classic che assecondano il desiderio di personalizzazione e lo stile individuale dei nostri clienti e, allo stesso tempo, garantiscono un forte vantaggio economico rispetto alle dotazioni offerte di serie“, ha dichiaro Maurizio Zaccaria, Smart & innovative sales senior manager Italia.