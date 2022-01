Subaru Forester 2022: già disponibile nei concessionari da 37.750 Euro

Il rinnovato SUV giapponese con motore e-Boxer mild-hybrid da 150 cavalli vanterà quattro allestimenti: Free, Style, 4dventure e Premium

A una sola settimana dalla sua presentazione ufficiale, il marchio Subaru svela oggi tutti i dettagli sul listino prezzi della nuova Forester 2022: nell’occasione del suo 25° anniversario, il SUV giapponese è andato incontro a un leggero restyling estetico e a un corposo rinnovamento della multimedialità nell’abitacolo, dove spicca anche un più completo pacchetto di ADAS per la sicurezza attiva del veicolo in ogni condizione di marcia.

Per quanto riguarda la motorizzazione, invece, la scelta della Casa delle Pleiadi è stata quella di confermare la powertrain a tecnologia mild-hybrid composta dal motore e-Boxer a benzina in abbinamento a un’unità elettrica supplementare integrata all’interno della trasmissione Lineartronic, capace di spingere la potenza complessiva a 150 cavalli. Questa è gestita dalla trazione integrale S-AWD con Active Torque Vectoring, che dona un’aumentata capacità di guida in fuoristrada grazie al driving mode specifico X-Mode.

Passiamo ora agli allestimenti: la nuova Subaru Forester 2022 è già disponibile nei concessionari in quattro versioni, con quella di base (la Free) equipaggiata con i cerchi in lega da 17”, il climatizzatore automatico bi-zona, i fari a LED autolivellanti, il sistema SI-Drive con modalità X-Mode e l’infotainment con display da 8” e compatibilità Apple CarPlay e Android Auto. Al livello superiore, invece, si trova la Style, che aggiunge i vetri posteriori oscurati, il portellone posteriore elettrico, i sedili anteriori a 8 vie con funzione massaggio e il sistema Keyless di avviamento e accesso alla vettura.

Per uno stile improntato al massimo off-road c’è poi l’allestimento 4dventure, che propone i cerchi in lega da 18”, le protezione specifiche per i paraurti con dettagli Orange, i sedili in tessuto idrorepellente, i tappetini e la vasca baule waterproof e il tettuccio in cristallo apribile elettricamente. Al top della gamma, infine, trova il suo posto la versione Premium, caratterizzata in aggiunta alle dotazioni precedenti dai rivestimenti interni in pelle e dai sedili posteriori riscaldabili.

Il listino prezzi della nuova Subaru Forester 2022 attacca da 37.750 Euro nel caso dell’allestimento di base Free, per passare a 40.750 Euro per lo Style. La 4dventure può essere acquistata invece da 44.750 Euro, mentre la top di gamma Premium da 45.250 Euro.