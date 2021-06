Subaru Forester 2022: il restyling della 5° generazione arriva in autunno

Il crossover giapponese ha raggiunto il momento ideale per un restyling capace di donargli freschezza e vitalità, soprattutto per il look della carrozzeria e degli interni

Dopo aver aggiunto in gamma qualche mese fa la versione ibrida e-Boxer, il crossover Subaru Forester è pronto a ricevere tutta una serie di aggiornamenti per il proprio restyling di “metà carriera”, che quindi andrà ad ammodernare una quinta generazione presente sul mercato dal 2018. Il nuovo Model Year 2022 è già disponibile in Giappone e arriverà entro l’autunno anche in Europa, proponendo sostanzialmente un’estetica rinnovata, un miglioramento dei rivestimenti dell’abitacolo e l’introduzione delle telecamere EyeSight a supporto del sistema infotainment.

Cominciando dal look, la nuova Subaru Forester 2022 proporrà innanzitutto un nuovo frontale con gruppi ottici Full LED più aggressivi e una calandra dal design inedito, sostenuta da una fascia del paraurti allo stesso modo rinnovata con lo scopo di donare più grinta all’intera vettura. Inalterate le forme laterali e posteriori, che però differiscono a seconda dell’allestimento: i clienti potranno scegliere tra le versioni Touring, X-Break, Advance e Sport, ognuna destinata a uno specifico utilizzo (più orientato al fuoristrada, al comfort oppure alla sportività).

L’allestimento Sport, per esempio, potrà contare su dettagli neri e rossi per la carrozzeria e su cerchi da 18 pollici in tinta con le colorazioni Autumn Green Metallic, Cascade Green Silica e Brilliant Bronze Metallic. Passando nell’abitacolo, invece, le uniche novità riguardano i nuovi materiali per i rivestimenti e l’aggiornamento del sistema infotainment, ora provvisto anche delle telecamere EyeSight con angolo di visuale migliorato per il monitoraggio esterno del veicolo.

Lato motorizzazioni, la nuova Subaru Forester 2022 confermerà l’unica unità disponibile a listino, la già citata e-Boxer caratterizzata da un 2.0 Litri da 150 cavalli a tecnologia mild-hybrid con trazione integrale, cambio automatico CVT Lineartronic a variazione continua e sistema X-Mode per le modalità di guida, tra le quali ora spicca l’e-Active Shift Control utile a rinvigorire lo spunto durante le accelerazioni.