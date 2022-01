Subaru Forester: tutte le novità del restyling 2022

Look rinnovato, un nuovo sistema infotainment e un pacchetto di ADAS più completo ed efficiente: ecco come cambia la Subaru Forester per il 2022

La Subaru Forester è in circolazione dal lontano 1997 e in occasione del suo 25° anniversario arriva sul mercato con il nuovo Model Year 2022, che abbiamo già analizzato qualche mese fa e che ora è pronto a debuttare anche sul mercato europeo. Le novità? Oltre a un leggero lifting estetico, il SUV giapponese propone un abitacolo ancora più tecnologico e un pacchetto di ADAS più completo ed efficiente, che rende la vettura più sicura in ogni condizione di guida.

Iniziando dall’estetica, la nuova Subaru Forester 2022 conferma in gran parte il look della generazione precedente aggiornandolo principalmente a livello dei paraurti e dei gruppi ottici: questi sono stati ridisegnati sia all’anteriore che al posteriore, integrandosi perfettamente in una nuova gamma colori per la carrozzeria che include le tinte esclusive Cascade Green Silica, Brilliant Bronze Metallic e Autumn Green Metallic.

Più corposo l’upgrade riservato all’abitacolo, ora impreziosito da rivestimenti più pregiati e provvisto del nuovo sistema infotainment con display da 8 pollici compatibile con le tecnologie Apple CarPlay e Android Auto. L’impianto multimediale della Subaru Forester dispone anche dell’inedito Driver Monitoring System, che analizza il comportamento del guidatore permettendo di modificare alcuni comandi (come il livello di temperatura del climatizzatore) attraverso l’utilizzo dei gesti o delle espressioni del volto.

Passando agli ADAS, ora il pacchetto Eyesight di Subaru (giunto alla quarta generazione) si presenta arricchito di nuove funzionalità tra le quali il Lane Departure Prevention, l’Automatic Emergency Steering e il cruise control adattivo con centratura del veicolo nella corsia di marcia, a cui si aggiunge un Pre-Collision Braking System più efficace quando si raggiungono gli incroci pieni di traffico.

Poche novità, invece, dal punto di vista della meccanica: la nuova Subaru Forester 2022, infatti, è stata aggiornata esclusivamente con una nuova taratura dello sterzo e con nuovi ammortizzatori, confermando allo stesso tempo il propulsore e-Boxer installato sotto al cofano. Si tratta di un’unità a tecnologia mild-hybrid composta da un 2.0 Litri quattro cilindri a benzina e da un motore elettrico posizionato all’interno della scatola cambio Lineartronic, che aiuta a raggiungere l’output prestazionale massimo di 150 cavalli.

In abbinamento è prevista la trazione integrale S-AWD con Active Torque Vectoring, che aumenta le capacità in fuoristrada (con traino fino a 1.870 kg) insieme alla modalità di guida specifica X-Mode. Alternativamente è presente il driving mode Sport, che aggiunge in esclusiva l’attivazione automatica dell’e-Active Shift Control capace di fornire una risposta più pronta della vettura quando si stanno affrontando le curve più difficili.