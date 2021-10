Tesla Model Y: con l’Acceleration Boost lo 0-100 km/h si abbassa a 4,4 secondi!

In parallelo con il lancio in Italia, la Casa di Palo Alto ha voluto aggiornare la dotazione della sua crossover compatta ad alimentazione elettrica

La tanto attesa Tesla Model Y sta iniziando ad essere consegnata ai primi acquirenti italiani: disponibile nella sola versione Long Range AWD con un prezzo base di partenza di 60.990 Euro (ridotti a 55.570 Euro grazie agli Ecoincentivi statali), è sicuramente una di quelle vetture che difficilmente passano inosservate sulle nostre strade… a maggior ragione grazie ai recenti aggiornamenti che le permettono di essere ancora più scattante quando è il momento di ripartire dopo una sosta.

La Casa di Palo Alto, infatti, ha scelto di offrire insieme al suo acquisto (sul proprio account personale o tramite l’app dedicata) il pacchetto aggiuntivo “Acceleration Boost”, dal costo di 1.800 Euro che, come si evince dal suo nome, va a migliorare in maniera consistente le prestazioni dell’intero veicolo. La scheda tecnica parla di un 12% in più rispetto al modello di base, che tradotto significa una riduzione del tempo necessario a coprire lo scatto 0-100 km/h da 5 a 4,4 secondi.

Una volta acquistato, l’upgrade sarà disponibile sfruttando gli aggiornamenti over-the-air proposti da Tesla attraverso la connessioni Wi-Fi o LTE e andrà a modificare il nome della mappatura della modalità accelerazione, che quindi cambierà da “Standard” a “Sport”.

L’update in questione, inoltre, metterà a disposizione anche altre funzionalità molto importanti: tra queste vale la pena menzionare la miglior connessione tra il computer della Model Y e le sue batterie per un funzionamento più efficiente, il miglioramento delle prestazioni delle battery pack durante la stagione fredda, la modalità “autolavaggio” quando si appresta a pulire la vettura, l’oscuramento automatico degli specchietti retrovisori, la registrazione automatica di video da parte della telecamera frontale (per esempio in caso di incidente), la visualizzazione dell’autonomia residua sullo schermo dell’infotainment e, per i più piccoli, il videogame Sky Force Reloaded di Infinite Dreams.