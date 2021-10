Volkswagen Bulli: il Type 2 replica realizzato in legno è spettacolare!

Nelle mani di Woodworking Art il mitico Bulli del 1972 è diventato un modellino in scala realizzato artigianalmente in legno da cima a fondo

Vi ricordate la Lamborghini Sian realizzata a mano da Woodworking Art? Il blogger vietnamita Trương Văn Đạo, a quanto pare, ci ha preso gusto nel trasformare vetture iconiche del mondo automotive in creazioni in scala di altissima qualità… e per questo motivo una delle sue ultime opere d’arte è la replica del mitico Volkswagen Bulli!

Da un solido blocco di legno l’artista orientale ha saputo far emergere una scultura che ha dell’incredibile: il Bulli Type 2 realizzato è provvisto di porte apribili, portellone posteriore ribaltabile e tantissimi dettagli rifiniti con una precisione estrema – dalle prese d’aria sul frontale ai parafanghi fino ai tergicristalli del lunotto. Se volete rendervi conto di qual è stato il lavoro necessario per ottenere il prodotto finito, allora mettetevi comodi e date un’occhiata al video qua sotto: vi assicuriamo che ne vale la pena!