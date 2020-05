Volkswagen Bulli: su Amazon il mitico furgoncino diventa… un frigobar!

Se non potete fare a meno della vostra passione per le quattro ruote nemmeno in vacanza, allora ecco un accessorio davvero immancabile: un frigobar con le sembianze del mitico VW Bulli!

Chi non conosce il Volkswagen Bulli? Il mitico furgoncino nato negli anni ’60 e che ha fatto innamorare intere generazioni di automobilisti: un’icona storica del mondo a quattro ruote, che prossimamente arriverà anche in versione elettrica, con tanto di sistemi di guida autonoma di livello 3. Nel frattempo, però, è già arrivata una “variante speciale” che farà contenti tutti gli appassionati delle quattro ruote: no, non si tratta di un nuovo modello marchiato Volkswagen… ma di un frigobar in miniatura, dalla capacità di 30 Litri e con le sembianze del mitico T1!

Si tratta a tutti gli effetti di una replica in scala del “Bulli” che tutti noi conosciamo, costruito in acciaio anti-ruggine e dotato di maniglia telescopica al fine di essere trascinato con facilità attraverso le sue ruote sterzanti. Perfetto per picnic, barbecue e feste in giardino, è anche provvisto di un apposito tappo di drenaggio per far defluire all’esterno l’acqua, che inizialmente era ghiaccio per tenere in fresco le vostre bibite preferite.

Dove trovarlo? Direttamente su Amazon al prezzo di 399,95 Euro. In alternativa, potete trovare anche una borsa termica, sempre con lo stile del mitico furgoncino della Volkswagen. Il suo prezzo? Estremamente più contenuto e pari a soli 24,95 Euro.