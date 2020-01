Volkswagen Caddy 2021: la quinta generazione è una vera rivoluzione

Più vicino a un veicolo multi-funzione che a un van commerciale: questa l'idea di base che accompagna la prossima versione della multi-spazio Volkswagen Caddy

Chi cerca un veicolo spazioso ma “cittadino” allo stesso tempo non può non prendere in considerazione il Volkswagen Caddy: nel corso del tempo il piccolo furgoncino della Casa tedesca è diventato un vero e proprio leader nel suo segmento ed ora, per progredire ulteriormente, è pronto a fare il prossimo salto di qualità. La quinta generazione del Caddy dovrebbe essere presentata ufficialmente nella seconda metà di febbraio 2020 e si proporrà al pubblico come un veicolo completamente rinnovato rispetto a quanto siamo stati abituati.

L’idea di base del gruppo VW è quella di far avvicinare il Caddy a un MPV (Multi-Purpose Vehicle) piuttosto che a una vettura essenzialmente commerciale, benchè manterrà la sua fama di veicolo capace di accontentare praticamente tutti, dal professionista al padre (o alla madre) di famiglia con il bisogno di quello spazio in più per i propri figli. Per questo motivo sarà commercializzato con due passi distinti, ma come riporta la nota proveniente da Volkswagen sul nuovo Caddy “nemmeno una vita è rimasta immutata rispetto alla vecchia generazione“.

I primi dettagli si possono intravedere dai bozzetti pubblicati dalla divisione Veicoli Commerciali di Volkswagen: il tettuccio (panoramico in vetro per la versione “autovettura”) è stato inclinato verso il retrotreno, l’interasse è stato accorciato mentre le ruote sono state ingrandite. Le novità, però, non finiscono qui: l’impianto di illuminazione avrà la firma a LED ed estenderà visivamente la griglia anteriore raccordandosi alle linee sportive, ma allo stesso tempo eleganti, delle fiancate.

Grande cura sarà riposta anche sui sistemi di assistenza alla guida e di connettività a bordo, tra i quali spicca il costante collegamento ad Internet che permetterà di sfruttare tutte le potenzialità del nuovo Caddy per il lavoro, per la navigazione su strada e per l’intrattenimento dei passeggeri.