Volkswagen ID 3.0: dall’estate disponibile il nuovo aggiornamento via OTA

Nuovi aiuti di guida di livello 2, nuova grafica multimediale, comandi vocali più efficienti e potenza di ricarica fino a 135 kW: ecco tutte le novità dell'aggiornamento del software per la gamma Volkswagen ID

Con la famiglia ID, il marchio Volkswagen ha nel mirino la mobilità del futuro: l’ultimo “nato” in gamma è l’ID.Buzz, che va a fare compagnia alle già presenti ID.3, ID.4 e ID.5 ormai stabilmente sul mercato con ottimi risultati commerciali e un importante riscontro positivo da parte della clientela. Come accaduto già in passato, queste vetture presto andranno incontro a un nuovo aggiornamento del loro software di gestione, che raggiungerà la versione 3.0 entro l’estate aggiungendo diverse funzionalità per una guida ancora più efficiente e integrata.

L’update 3.0 del software interno della famiglia Volkswagen ID introdurrà innanzitutto dei nuovi aiuti alla guida di Livello 2: il più importante sarà il cruise control predittivo di ultima generazione, capace di rilevare curve e incroci e di adeguare la velocità del veicolo (anche in autostrada) cambiando corsia senza che il pilota debba toccare necessariamente il volante con le mani. Successivamente sarà il turno della nuova versione del mantenimento della corsia, in grado di calibrare il suo intervento a seconda dello stile di guida del pilota, e del Travel Assist con Swarm Data, il quale ora riesce ad adeguare meglio la marcia del veicolo in base al traffico cittadino.

Ma non è tutto: l’aggiornamento 3.0 della famiglia Volkswagen ID renderà disponibile anche la funzionalità Park Assist Plus (che parcheggia la vettura in garage e nei posteggi pubblici in completa autonomia), un infotainment più reattivo ai comandi vocali attraverso l’assistente Hello ID, un head-up display con grafica più leggibile anche in condizioni atmosferiche non ottimali e, non meno importante, un aumento della potenza di ricarica presso le colonnine fast-charge in corrente continua fino a 135 kW. Quest’ultima feature, inoltre, andrà di pari passo con la funzione “e-route planner“, accessibile sempre dall’infotainment per una pianificazione ancora più precisa delle tappe di rifornimento da effettuare durante il proprio viaggio.

L’aggiornamento 3.0 per la famiglia Volkswagen ID sarà disponibile gratuitamente a partire dall’estate attraverso la funzionalità over-the-air (OTA), che effettuerà la procedura in automatico per tutte quelle vetture con infotainment alla versione 2.4. Quelle con versione 2.3 (in particolare le ID.3 più vecchie), invece, dovranno passare attraverso una fase intermedia, che prevede un aggiornamento da effettuarsi in concomitanza con la sostituzione della batteria tampone da 12V.