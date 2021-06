Volkswagen ID.4 GTX 2021: via alle pre-vendite in Italia, si parte da 54.650 Euro

Gli ordini per il nuovo SUV sportivo della Casa tedesca sono ufficialmente aperti: il suo arrivo in concessionaria è previsto per il mese di luglio

Il futuro della sportività per il marchio Volkswagen avrà tre nuove lettere: GTX, con le quali si definirà anche il passaggio progressivo dalle motorizzazioni endotermiche a quelle completamente elettriche munite di pacco batterie. La capostipite che lancerà quello che è a tutti gli effetti il nuovo corso della Casa di Wolfsburg? La ID.4, appunto, GTX, presentata giusto un mese fa con una scheda tecnica che cerca il punto di equilibrio perfetto tra le prestazioni pure a zero emissioni e un’estetica non solo accattivante… ma anche rivolta verso il massimo comfort di marcia.

Basata sulla conosciuta piattaforma modulare MEB per le autovetture elettrificate, la nuova Volkswagen ID.4 GTX è la prima creazione del marchio tedesco a proporre la trazione integrale con una doppia unità a batterie su ciascun asse connesso al telaio. In questa configurazione la potenza raggiunge il picco massimo di 299 cavalli, che ben riescono nel compito di toccare la top speed auto-limitata elettronicamente di 180 km/h e di fermare il cronometro dello 0-100 in 6,2 secondi.

Gli accumulatori, posizionati sotto il pianale al fine di garantire un baricentro basso e un’ottimale distribuzione dei pesi, promettono invece una capacità di 77 kWh, con i quali raggiungere l’autonomia massima di 480 km calcolata nel ciclo di utilizzo WLTP. La ricarica? Con le colonnine ultra-veloci a corrente continua fino a 125 kW è possibile recuperare 300 km di percorrenza in appena mezz’ora.

Per quanto riguarda l’estetica, la nuova Volkswagen ID.4 GTX si distingue per un look più massiccio e ben piazzato: all’avantreno, per esempio, spiccano le prese d’aria laterali con i tre elementi a LED sovrapposti e i gruppi ottici a tecnologia Matrix LED, mentre al posteriore la firma luminosa è composta da fari a LED tridimensionali che, assieme anche alla luce di stop, formano una particolare design a croce. Interessanti anche gli interni, che essenzialmente ripropongono la dotazione della ID.4 “normale” con tonalità della plancia in blu scuro e cuciture rosse a contrasto.

La disponibilità di questa vettura in Italia? Rispetto alle precedenti informazioni rilasciate al debutto, la ID.4 GTX arriverà nei concessionari nel corso del mese di luglio, anche se è pre-ordinabile già da questi giorni con un prezzo lancio di 54.650 Euro (esclusi gli incentivi statali).