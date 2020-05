Volkswagen ID.3 1st Edition: il 17 giugno via agli ordini, le consegne in estate

Dal 17 giugno tutti i clienti che avevano aderito al pre-booking potranno ordinare la nuova Volkswagen ID.3 1st Edition, con un prezzo di partenza inferiore ai 40mila Euro

L’attesa è finita: dopo il pre-booking, tutti i clienti che avranno intenzione di mettere in garage la nuova Volkswagen ID.3 1st Edition potranno completare l’acquisto a partire dal 17 giugno, data in cui il Gruppo tedesco aprirà definitivamente gli ordini di quella che è la terza pietra miliare del marchio dopo il Maggiolino e la Golf. La scelta si alterna tra tre versioni: la ID.3 1st, la ID.3 1st Plus e la ID.3 1st Max, ciascuna caratterizzata da un allestimento specifico.

VOLKSWAGEN ID.3 1ST EDITION: IL FUTURO È GIÀ QUI

Ciò che le accomuna, ovviamente, è la base tecnica, costituita da un propulsore completamente elettrico da 150 kW di potenza associato a una batteria da 58 kWh effettivi: un’accoppiata eccellente, in grado di garantire un’autonomia di 420 km nel ciclo di utilizzo WLTP. Ogni ID.3 1st Edition sarà sviluppata sulla piattaforma modulare MEB, sviluppata appositamente per la trazione elettrica e provvista di alcune particolarità che proiettano questa vettura direttamente nel futuro del mondo a quattro ruote.

Tra queste figura l’ID.Light, sistema di luci dinamiche interne che comunica con il conducente indicandogli, per esempio, la direzione di svolta suggerita dal navigatore, oppure avvertendolo di un imminente pericolo rilevato dai sistemi di assistenza alla guida. Non mancano i fari LED Matrix con tecnologia IQ.LIGHT, dall’aspetto unico e con una capacità di muoversi, per esempio verso il conducente quando si avvicina all’auto, che ricorda molto l’occhio umano. Oltre a ciò la ID.3 1st Edition sarà munita di head-up display a realtà aumentata, che proietta sul parabrezza informazioni relative alla navigazione, e dell’importantissimo Natural Voice Control, sistema di comando vocale che grazie alla tecnologia Machine Self-Learning è in grado di apprendere le abitudini del guidatore.

VOLKSWAGEN ID.3 1ST EDITION: LE TRE VERSIONI DISPONIBILI

La nuova Volkswagen ID.3 1st Edition sarà quindi disponibile al lancio in tre versioni distinte, altamente personalizzabili e con quattro colorazioni per gli esterni: Bianco Ghiaccio metallizzato, Grigio Manganese metallizzato, Turchese Makena metallizzato o Moonstone Grey pastello.

La prima è la ID.3 1st, equipaggiata esternamente con cerchi in lega da 18 pollici, tetto nero, fari LED con funzione cornering e specchietti retrovisori elettrici e riscaldati. Passando nell’abitacolo, questa versione sarà provvista di un sistema infotainment completo di schermo touch da 10 pollici con al suo interno il navigatore Discover Pro Streaming&Internet, radio digitale DAB+, App-Connect Wireless, Natural Voice Control, aggiornamenti software over-the-air e tecnologia Car2X. Ma non è tutto, perchè completeranno il pacchetto offerto il climatizzatore automatico Climatronic a due zone, i sedili anteriori riscaldati con braccioli dedicati, l’avviamento senza chiave Keyless Go, il volante multifunzione riscaldato e rivestito in pelle, l’ID.Light e l’Ambient Light a dieci colorazioni.

Tra gli ADAS, inoltre, la ID.3 1st Edition porterà in dote il cruise control adattivo, l’assistente al mantenimento della corsia (Lane Assist), il sistema di controllo perimetrale (Front Assist), i sensori di parcheggio (Park Pilot), il riconoscimento della segnaletica, i sensori pioggia e il monitoraggio della pressione degli pneumatici. Tutto questo avrà un prezzo molto vicino alla soglia dei 30.000 Euro, sfruttando l’incentivo statale dei 6.000 Euro in caso di rottamazione di un vecchio veicolo.

Passiamo alla seconda versione, la ID.3 1st Plus: più orientata allo stile, è personalizzabile con tre combinazioni di colore per gli interni, con elementi dell’abitacolo nei toni di nero e grigio, bianco e grigio o arancione e bianco. Comprenderà la dotazione della variante precedente, aggiungendo i cerchi in lega da 19”, gli specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente, l’illuminazione della console centrale, i vetri posteriori oscurati (Privacy Glass), i fari LED Matrix IQ.LIGHT assieme agli indicatori posteriori di svolta dinamici, l’Ambient Light a 30 colorazioni, l’apertura porte e l’avviamento senza chiave, le maniglie portiere illuminate, l’esterno bicolore Silver e la telecamera posteriore Rear View.

L’ultima versione, invece, è la ID.3 1st Max: la più tecnologica e completa con cerchi in lega da 20”, interni Style Plus (con sedili in due tonalità a regolazione elettrica e con funzione massaggio), tetto in vetro, head-up display a realtà aumentata, impianto audio a sei altoparlanti e, tra gli ADAS, l’assistente in caso di emergenze (Emergency Assist) e quello alla marcia in colonna (Traffic Jam Assist).