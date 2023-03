Volkswagen ID.3: con il restyling 2023 è tutta nuova!

Esteticamente più sportiva e accattivante, più razionale nella disposizione dell'abitacolo e molto più tecnologica: ecco come cambia la Nuova ID.3

A distanza di tre anni dal debutto sul mercato della prima generazione, il marchio Volkswagen ha presentato oggi il restyling della sua prima vettura 100% elettrica, la ID.3. Costruita sempre sulla piattaforma modulare MEB, la seconda generazione della capostipite della famiglia ID è stata aggiornata sia dal punto di vista estetico, che la rende di fatto molto più “matura” rispetto al primo modello, che nella disposizione dell’abitacolo, ora disponibile con materiali eco-sostenibili e con una dotazione tecnologica ancora più all’avanguardia.

Confermate le dimensioni che tutti noi conosciamo (4,26 metri in lunghezza per 1,55 metri in altezza e 2.770 mm di passo), la Nuova Volkswagen ID.3 ottiene un design esterno meno “sbarazzino” di quello della prima generazione ma, al contrario, più maturo per una vettura che, dati alla mano, ha già quattro anni di servizio. All’anteriore troviamo un nuovo paraurti con prese d’aria dalle forme differenti e feritoia centrale ridisegnata, un nuovo cofano con nervature in vista e fari che arrivano di serie con la tecnologia LED e, a richiesta, possono essere equipaggiati con quella Matrix LED.

Sostanzialmente identica, invece, la vista laterale e posteriore, dove ora però le decals del modello precedente non sono più disponibili e il colore della carrozzeria rimane in tinta unita. Passando nell’abitacolo, l’aggiornamento portato in dote dalla Nuova Volkswagen ID.3 riguarda principalmente i materiali di plancia e rivestimenti delle portiere, più morbidi al tatto e ancora più intrinsecamente eco-sostenibili visto che sono state aggiunte componenti riciclate sui sedili, sui tappetini e anche sul cielo del tettuccio.

Aggiornato inoltre anche l’infotainment, ora disponibile già dagli allestimenti di base: il software è stato velocizzato e reso più user-friendly nella gestione di tutte le funzionalità previste (tra cui la navigazione, l’utilizzo del climatizzatore automatico bizona e il colore dell’illuminazione ambientale) le quali possono essere anche successivamente espanse attraverso specifici aggiornamenti OTA. Confermata (e migliorata) la tecnologia Plug & Charge per la pianificazione dell’itinerario e la ricarica della batteria, assieme al sistema di ricarica bi-direzionale, all’head-up display per il parabrezza e alla compatibilità in wireless con Apple CarPlay e Android Auto.

Per quanto riguarda la powertrain, la Nuova Volkswagen ID.3 è spinta da un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 204 CV e 310 Nm di coppia installato sull’asse posteriore, che garantisce ottime prestazioni ed è abbinato a due tagli di pacco batterie: da 58 kWh (autonomia massima di 426 km) oppure da 77 kWh in versione “long range” (autonomia di 546 km nel ciclo WLTP). La ricarica può avvenire in AC con il caricatore da 11 kW oppure in DC tramite le colonnine pubbliche.

Quattro gli allestimenti previsti dal listino: si parte dalla versione Life con batteria da 58 kWh (43.600 Euro) per passare a quella chiamata Business (da 47.100 Euro) e alla Style (da 51.100 Euro), l’ultima che condivide la medesima capacità dell’accumulatore standard. Il battery pack più capiente da 77 kWh, invece, è riservato al modello top di gamma Tour, che è proposto al prezzo di 56.650 Euro.