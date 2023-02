Volkswagen ID.3 2023 restyling e novità per la ricarica

Sulle piattaforme social il marchio Volkswagen ha anticipato il primo video teaser del restyling della ID.3: ecco come sarà

Anche se si tratta di un modello relativamente giovane, la Volkswagen ID.3 è una vettura che ormai è in circolazione dal 2019 e per questo motivo, a distanza di quattro anni, si appresta ad andare incontro al suo primo restyling di “metà carriera”. Quando sarà pronto per essere ammirato dal grande pubblico? La data è stata rilevata ufficialmente dalla Casa di Wolfsburg attraverso un post su Linkedin: il prossimo 1 marzo vedremo come sarà effettivamente cambiata la prima vettura della famiglia ID.

Nel post che vi proponiamo a questo link si può vedere anche un breve video teaser che mostra alcuni dettagli della nuova elettrica tedesca: rispetto alla precedente generazione, la nuova Volkswagen ID.3 si distinguerà per un look inedito sia all’anteriore che al posteriore (soprattutto a livello dei fari), per interni ritoccati sia nella resa visiva che nei materiali utilizzati (ancora più eco-sostenibili) e per l’introduzione di nuove tecnologie come il rinnovato infotainment di casa Volkswagen con schermo touchscreen da 12 pollici.

Altre novità riguarderanno il supporto alla ricarica veloce Plug & Charge (senza la necessità di utilizzare applicazione specifiche) e il pacchetto ADAS degli aiuti per la guida autonoma, mentre per il momento non si sa praticamente nulla se verrà aggiornata la gamma delle powertrain. Per scoprirlo, non ci resta che portare pazienza ancora un paio di settimane…