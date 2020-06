Volkswagen ID.3: i primi esemplari nella versione 1ST in consegna a settembre

Chi ha effettuato la prenotazione online potrà ricevere il proprio esemplare di Volkswagen ID.3 1ST Edition a partire dal mese di settembre, con iscrizione al Mover Club annessa

La Volkswagen ID.3, rivoluzionaria vettura elettrica del gruppo tedesco, sta finalmente per uscire dalle linee di produzione: il grande momento è più vicino che mai, visto che le prime consegne della versione 1ST Edition sono previste per il mese di settembre, a favore di tutti quei clienti che ne hanno effettuato la prenotazione online. Quest’ultimi potranno riceverla in due modalità ben distinte.

La prima è quella, appunto, del ritiro all’inizio di settembre, che permetterà loro di mettersi subito al volante spostando, tuttavia, ai primi mesi del 2021 l’aggiornamento software per due delle funzioni digitali più attese dal pubblico, vale a dire l’App Connect e l’Head Up Display a realtà aumentata (AR). Quest’ultimo sistema ha il compito di proiettare sul parabrezza le informazioni relative alla navigazione e ai sistemi di assistenza alla guida, dando l’impressione tuttavia che queste siano posizionate alcuni metri davanti alla vettura.

La seconda modalità, invece, è quella di posticipare leggermente la data del ritiro, con consegna nel quarto trimestre del 2020 quando la nuova ID.3 sarà completamente aggiornata in ogni sua parte. A questo punto, la scelta ora passa a tutti i clienti che hanno effettuato il pre-booking: dal 17 giugno, infatti, questi avranno la possibilità di ordinare la loro personalissima ID.3 1ST Edition, nella versione standard, Plus o Max e nelle tempistiche di loro gradimento.

Ma non è tutto: come ha confermato Juergen Stackmann, una delle figure di spicco in ambito vendite del Gruppo Volkswagen, coloro che hanno prenotato la ID.3 “saranno premiati per la pazienza portata finora con l’iscrizione all’ID.3 1ST Mover Club. Si tratta di una comunità con la quale si potranno sfruttare alcune agevolazioni, come l’azzeramento del canone di leasing per i primi tre mesi“.