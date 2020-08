Volkswagen: iniziata la produzione del SUV elettrico ID.4

Volkswagen ID.4, il primo SUV elettrico del brand tedesco, dovrebbe essere pronto per fine settembre e verrà prodotta nello stesso stabilimento che entro la fine del 2020 verrà convertito del tutto alla produzione di auto a zero emissioni, tutte basate sulla piattaforma MEB

Volkswagen ha da tempo tracciato la linea verso una vera e propria rivoluzione “green” investendo nel settore della mobilità elettrica cifre notevoli (oltre 30 miliardi di euro) con l’obiettivo di produrre entro cinque anni un milione e mezzo di veicoli. tra questi ci sarà sicuramente la il SUV ID.4.

Volkswagen ID.4: iniziata la produzione

Da Wolfsburg arriva una notizia testa da tempo: la produzione della Volkswagen ID.4, il primo SUV elettrico del brand tedesco che dovrebbe essere pronto per fine settembre. La ID.4 verrà prodotta nello stesso stabilimento che entro la fine del 2020 verrà convertito del tutto alla produzione di auto elettriche tutte basate sulla piattaforma MEB. Volkswagen ID.4 sarà un’automobile rispettosa per l’ambiente a 360 gradi, non solo per le emissioni inquinanti ridotte a zero, ma anche perché lo stabilimento produttivo è a zero livello di carbonio prodotto, con la produzione delle celle della batteria che avviene sfruttando corrente elettrica proveniente da fonti rinnovabili. La conferma arriva direttamente Ralf Brandstatter, Ceo di Volkswagen: “Stiamo globalizzando la produzione della piattaforma e ponendo le basi economiche per il successo della nostra famiglia ID. Nonostante i grandi cambiamenti globali dei mesi recenti, abbiamo raggiunto un grande traguardo“.

basata sulla piattaforma MEB, la Volkswagen ID.4 potrà contare su un pacco batterie dalla potenza variabile, tra 45 e 75 kWh, per un’autonomia ufficialmente dichiarata fino a 500 km con una singola ricarica. Questo valore, ovviamente, corrisponde alla versione con le batterie più capienti, mentre per quelle più “piccole” possiamo immaginare che la percorrenza totale possa arrivare intorno ai 300 km. Per quanto riguarda le versioni, come è successo per la ID.3 anche la Volkswagen ID.4, probabilmente, avrà una “1ST Edition” creata ad-hoc per il suo lancio sul mercato, alla quale affiancare una versione Pro e un’altra dal taglio “fastback”, con un posteriore decisamente più filante. Possibile, infine, anche una variante con trazione integrale, che del resto equipaggiava anche il concept ID.Crozz del 2017 da cui deriva.