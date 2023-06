Volvo EX30: svelati nuovi dettagli dell’abitacolo grazie a dei teaser

In attesa della presentazione ufficiale prevista per il 7 giugno, Volvo ha pubblicato dei nuovi teaser dedicati alla nuova Volvo EX30 con cui mostra questa volta alcuni dettagli dell'abitacolo.

Sappiamo che Volvo presenterà ufficialmente la nuova Volvo EX30 completamente elettrica il 7 giugno e in contemporanea potrà essere ordinata in alcuni mercati selezionati. Nelle ultime ore, la casa automobilistica svedese ha pubblicato dei nuovi teaser che svelano altri dettagli del nuovo modello a zero emissioni.

In particolare, possiamo dare uno sguardo più nel dettaglio al cruscotto e al sistema di infotainment e alle varie soluzioni di archiviazione presenti in tutto l’abitacolo. La caratteristica principale del cruscotto sarà l’ampio display touch da 12.3 pollici disposto verticalmente, che consentirà di avere sempre sott’occhio diversi parametri molto importanti, come la velocità di ricarica e il livello di carica disponibile. È presente anche una barra in cui sono contenute le funzioni più importanti così da accedervi in maniera più facile.

Nella nuova EX30, Volvo ha implementato una modalità di visualizzazione chiamata Calm che permetterà al guidatore di rilassare i propri occhi, soprattutto durante i lunghi viaggi di notte. Almeno in base a quanto rivelato da questi teaser, non sembrerebbe esserci un quadro strumenti digitale dietro al volante, quindi è probabile che il conducente potrà utilizzare soltanto lo schermo centrale per gestire tutte le funzionalità del SUV compatto elettrico.

Avrà un nuovo sistema di infotainment basato su Android Automotive

Ad ogni modo, sappiamo che il sistema di infotainment è stato sviluppato in collaborazione con HaleyTek e utilizza una piattaforma Snapdragon di Qualcomm. Supporta la connettività 5G, Google Assistant, la navigazione tramite Google Maps e la possibilità di installare diverse applicazioni tramite il Google Play Store. C’è anche il supporto wireless ad Apple CarPlay.

Per quanto riguarda l’audio, la Volvo EX30 avrà di serie una soundbar posizionata sotto il parabrezza. Questa potrà essere abbinata all’impianto audio Harman Kardon opzionale per una resa sonora superiore.

Proporrà tanto spazio interno

La consolle centrale presenta diversi vani portaoggetti scorrevoli e modulari che permettono di riporre diversi oggetti. Ci sono anche delle tasche per smartphone sugli schienali e una guida alle taglie sul portellone che permette di conoscere sin da subito se è possibile trasportare all’interno determinati oggetti.

La nuova EX30 avrà un abitacolo caratterizzato da materiali ecologici come denim, lino e un mix di lana proveniente da fonti sostenibili, composta per il 70% da poliestere riciclato. Sarà disponibile anche la nuova opzione Nordico che funge da alternativa sostenibile alla pelle animale.

Non ci resta a questo punto che attendere ancora qualche giorno per scoprire tutte le caratteristiche della nuova Volvo EX30.