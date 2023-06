Volvo EX30: allestimenti, caratteristiche tecniche e prestazioni del nuovo SUV compatto elettrico

Volvo ha svelato ufficialmente la nuova Volvo EX30 completamente elettrica negli allestimenti Plus e Ultra e nelle versioni Single Motor, Single Motor Extended Range e Twin Motor Performance. Si parte da circa 36.000 euro.

Dopo svariati teaser e indiscrezioni, Volvo ha presentato ufficialmente la nuova Volvo EX30. Parliamo di un veicolo appartenente alla seconda generazione di EV. Oltre ad essere il SUV più compatto e meno costoso della casa automobilistica svedese, è anche l’auto con l’accelerazione più veloce in quanto impiega soli 3,6 secondi per passare da 0 a 100 km/h.

Rispetto all’XC40, che è lunga 4440 mm e propone un passo di 2702 mm, la nuova EX30 misura, rispettivamente, 4233 mm e 2650 mm. La versione entry-level sarà disponibile in Europa ad un prezzo di partenza di circa 36.000 euro, quindi tutto sommato parliamo di un ottimo posizionamento.

Due allestimenti disponibili: Plus e Ultra

La gamma inizia con la versione Plus che prevede un singolo motore elettrico posteriore capace di sviluppare 272 CV (200 kW) di potenza e 343 Nm di coppia massima. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 5,7 secondi mentre la batteria LFP da 54 kWh promette fino a 344 km di autonomia con una singola ricarica nel ciclo WLTP. Utilizzando un caricatore da 134 kW, la batteria impiega 28 minuti per caricarsi dal 10% all’80%.

In alternativa alla batteria al fosfato agli ioni di litio, c’è quella NMC da 69 kWh che va a migliorare prestazioni, autonomia e tempi di ricarica nella versione Single Motor Extended Range da 38.490 £ (44.733,28 €).

Secondo quanto riportato dal brand svedese, la Volvo EX30 in questa variante impiega 5,3 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h e offre un’autonomia massima di 480 km nel ciclo WLTP, oltre a ricaricarsi in poco più di 26 minuti dal 10% all’80% usando un caricatore da 153 kW.

Al top della gamma troviamo la variante Twin Motor Performance da 40.995 sterline (47.644,61 euro) che prevede un secondo motore montato sull’anteriore per una potenza complessiva di 428 CV (315 kW) e 543 Nm. In questo caso, lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 3,6 secondi.

La Volvo EX30 Twin Motor Performance dispone della stessa batteria NMC della variante Single Motor Extended Range. Tuttavia, l’autonomia in questo caso è di 460 km a causa del maggior peso.

La dotazione di serie della versione Plus

Di serie, l’allestimento Plus include, tra le dotazioni, cerchi da 18” (19” su Extended Range e Performance), tetto colorato a contrasto, fari a LED, cruise control adattivo con assistenza alla sterzata, sedili e volante riscaldati, diversi sistemi di assistenza alla sicurezza, pompa di calore, caricatore di bordo da 11 kW, impianto audio Harman Kardon da 1040W, supporto Apple CarPlay e Android Auto, Google Assistant e sistema di infotainment con display touch verticale da 12.3 pollici.

È disponibile anche la variante Ultra dal prezzo aggiuntivo di 3500 sterline (4067,72 euro), che amplia la dotazione con telecamera a 360° con vista 3D, parcheggio automatico, cerchi in lega da 20” con taglio a diamante, vetri oscurati, tetto panoramico, sedili elettrici e caricatore di bordo da 22 kW. La nuova Volvo EX30 è già ordinabile in Europa, con le prime consegne previste all’inizio del 2024.

L’anno prossimo arriverà anche la variante Cross Country

Infine, la casa automobilistica svedese ha rivelato che il prossimo anno lancerà la variante Cross Country. I dettagli al momento sono pochi, ma Volvo sostiene che la Volvo EX30 Cross Country proporrà una maggiore altezza da terra, dei cerchi neri da 19” o da 18” con pneumatici su misura, uno skidplate sulla parte anteriore, posteriore e laterale, dei pannelli neri sul paraurti anteriore e sul portellone posteriore e il badge Cross Country sul cofano.