XPeng X9: la casa cinese “ruba” il nome a BMW per un nuovo MPV elettrico

La nuova XPeng X9 arriverà presto sul mercato come nuovo veicolo 100% elettrico della casa automobilistica cinese. Rimane però l'incognita su una possibile violazione di copyright nei confronti di BMW con il marchio X9.

XPeng è pronta ad ampliare la sua gamma di auto 100% elettriche con il lancio della nuova XPeng X9. La notizia è stata diffusa nelle scorse ore dal CEO He Xiaopeng, che ha mostrato un’immagine del badge X9 tramite il suo account ufficiale di Weibo (un noto social network cinese).

In base a quanto riportato, la presentazione ufficiale della vettura sarebbe prevista nel corso del quarto trimestre del 2023. Secondo le prime informazioni condivise dalla casa automobilistica cinese, la nuova X9 sarà un Multi-purpose Vehicle (MPV) dedicato ai più giovani. Inoltre, XPeng ha deciso di lasciare come nome ufficiale il codice X9 utilizzato durante la fase di sviluppo del prodotto.

Potrebbero esserci problemi con BMW

Visto che BMW contrassegna i suoi SUV e crossover con la lettera X (seguita da un numero), potrebbe avere qualcosa da ridire. Per il momento pare che la casa automobilistica bavarese non possieda i diritti di marchio per il nome X9 (almeno non in Europa) e inoltre, attualmente, non propone nessuna vettura con questa denominazione.

Ad ogni modo, dovremo attendere le prossime settimane per scoprire tutte le caratteristiche della nuova XPeng X9 e scoprire se ci saranno o meno problemi di copyright.