Xpeng G9 e P7: il SUV e la berlina cinesi arrivano in Europa

La berlina Xpeng P7 può essere ordinata con prezzi da 49.990 Euro, mentre il SUV G9 da 57.990 Euro

Il mercato europeo delle auto elettriche dà il benvenuto ad altri due modelli di ultima generazione, costruiti dal marchio cinese Xpeng Motors: da una parte troviamo il nuovissimo SUV G9, che può essere ordinato con prezzi in partenza da 57.990 Euro, mentre dall’altra è disponibile il restyling della berlina P7, migliorata sotto il punto di vista della dotazione è riservabile a seconda dell’allestimento con prezzi da 49.990 Euro.

Il SUV Xpeng G9 è una prima assoluta per l’Europa ed è declinato in tre versioni principali: RWD Standard Range, RWD Long Range e AWD Performance a trazione integrale. La powertrain è costruita attorno a un’inedita architettura a 800V con batterie al carburo di silicio da 98 kWh che promettono fino a 570 km di autonomia e una ricarica ultra-rapida grazie all’utilizzo delle colonnine pubbliche da 300 kW, abbinate a un motore da 550 CV per 720 Nm di coppia capace di prestazioni di tutto rispetto.

La berlina Xpeng P7, invece, arriva sul mercato europeo in versione restyling rispetto alla prima versione di marzo 2021 (all’epoca destinata solamente alla Cina), che si caratterizza per la possibilità di ricarica in corrente continua fino a 175 kW e per l’autonomia che eguaglia quella massima della G9 di 570 km (ciclo WLTP). Analoga anche la dotazione di bordo, comprensiva dell’infotainment Xmart, del pacchetto di assistenza alla guida Xpilot, del portellone posteriore elettrico e di una pompa di calore più efficiente.