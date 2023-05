Il Toyota Hilux è stato trasformato da Prospeed Motorsport in un veicolo anticendio in grado di infilarsi senza problemi negli spazi più stretti, come ad esempio nei garage sotterranei.

Prospeed Motorsport ha presentato nelle scorse ore una particolare versione a sei ruote del Toyota Hilux con il nome di Hiload. Vanta diverse attrezzature antincendio e un terzo asse. Secondo quanto riportato, questo modello è stato progettato appositamente per spegnere gli incendi provocati dalle auto elettriche.

L’azienda britannica ha deciso di sviluppare questo particolare Hilux con l’obiettivo di spegnere gli incendi che avvengono in spazi ristretti e non aperti, che i mezzi antincendio tradizionali non riescono a raggiungere a causa dell’altezza.

Vanta un telaio completamente nuovo

L’Hiload 6×6 dispone di un telaio completamente nuovo e di un sistema di trasmissione 6×6. In aggiunta, prevede un peso lordo nominale di 5600 kg, un carico utile di 3000 kg e uno spazio di carico di 1230 mm.

Nonostante la maggiore lunghezza rispetto al Toyota Hilux originale, l’altezza resta di soli 1850 mm, abbastanza contenuta per permettere al veicolo a tre assi di accedere alla maggior parte dei parcheggi. Propone poi un baricentro più basso e una migliore stabilità durante le manovre ad alta velocità.

A bordo c’è il sistema Coldcut Cobra

Prospeed Motorsport sostiene che il veicolo può essere equipaggiato con il sistema Coldcut Cobra per estinguere gli incendi provocati dalle batterie dei veicoli elettrici. Questo sistema utilizza un abrasivo sospeso in acqua che permette di forare i pianali e iniettare acqua a 300 bar in tutto il rivestimento del modulo. Ciò permette di bloccare la propagazione delle fiamme in quanto l’acqua si raffredda direttamente all’interno della batteria.

Alcuni test interni condotti dall’Agenzia svedese per le emergenze civili hanno rivelato che il sistema Coldcut Cobra impedisce la propagazione delle cellule entro 10 minuti usando appena 240 litri di acqua.

Infine, la presenza della trazione 6×6 e di alcune caratteristiche off-road permettono al Prospeed Motorsport Hiload di operare anche in foreste e altri ambienti come questi. Un esemplare dello speciale Hilux è attualmente in fase di test in Repubblica Ceca.