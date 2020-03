BMW i4 Concept 2020: Gran Coupè elettrica da 530 cavalli

Al Salone "virtuale" di Ginevra BMW ha svelato il prototipo della nuova elettrica della classe Gran Coupè: si chiama i4 Concept e sarà la base del modello di serie in produzione dal 2021

BMW ha lanciato l’offensiva nel campo delle vetture elettriche premium di medie dimensioni: in occasione del Salone web di Ginevra la Casa dell’Elica ha tolto i veli alla sua nuova Gran Coupè a zero emissioni, o quantomeno al prototipo che costituirà la base di partenza per il modello di serie, che entrerà in produzione nel 2021. Si chiama i4 Concept, una berlina con linee da Coupè dotata di motore V8 associato a una possente unità full electric, che insieme sono capaci di erogare una potenza pari a 530 cavalli.

Da concept car la i4 arriverà sulle strade di tutti i giorni solamente l’anno prossimo, quando il suo ciclo produttivo prenderà il via nello stabilimento principale della BMW a Monaco. L’investimento richiesto? Circa 200 milioni di Euro.

BMW i4 CONCEPT 2020: SCULTURA A QUATTRO RUOTE

Con le capacità della sua powertrain, la BMW i4 Concept è in grado di coprire lo scatto 0-100 km/h in soli 4 secondi, ma è l’autonomia del suo pacco batterie che la rende davvero speciale: con una capacità di 80 kWh questo prototipo, infatti, garantisce 600 km in modalità completamente elettrica.

Oltre a questo, gli ingegneri della Casa dell’Elica hanno posto grande cura anche nel design, dal passo lungo con tetto fastback e sbalzi corti. Rispetto alle tradizionali Gran Coupè firmate BMW, però, la i4 Concept si differenzia per delle linee più slanciate, con cofano lungo e affilato e un abitacolo tendente verso il retrotreno, il tutto a sottolineare il grande lavoro aerodinamico svolto per ridurre la resistenza dell’aria alle alte velocità. Al retrotreno, inoltre, si nota una morbidezza costruttiva che si contrappone ai fari posteriori a forma di L, mentre all’anteriore la classica griglia “a doppio rene” rimanda alla tradizione del marchio tedesco.

Tocco di stile anche a livello del diffusore posteriore, all’altezza del quale i tradizionali terminali di scarico dei modelli benzina e diesel lasciano spazio, ovviamente, a un sistema di trasmissione completamente elettrico. Il rombo del motore, però, viene assicurato dall’impianto audio a bordo, curato direttamente dal compositore Hans Zimmer e dal designer Renzo Vitale.

BMW i4 CONCEPT 2020: INTERNI MINIMALISTI

Per quanto riguarda gli interni, la nuova BMW i4 Concept sposa un concetto di assoluto minimalismo in cui il guidatore è al centro della scena: il volante, a tre razze sdoppiate, comanda un cockpit dal display curvo, che ottimizza la visualizzazione delle informazioni e rende più immediate le operazioni di modifica (per esempio dei sistemi di guida autonoma ADAS) attraverso la tecnologia touchscreen. Nella plancia centrale la leva che permette di cambiare la modalità di funzionamento della trasmissione viene sostituita da un più semplice slider, mentre tutti gli altri comandi sono rimpiazzati da display con cui si può interagire con il semplice tocco di un dito.