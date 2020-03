Volkswagen ID.4 GTX, arriva la versione a trazione integrale

La Volkswagen ID 4 avrà batterie ad alta capacità, sarà in grado di percorrere fino a 500 chilometri con una ricarica. Questo sarà disponibile anche in versione GTX, vale a dire con la trazione integrale che si affiancherà a posteriore grazie a un kit dedicato

Il 2020 non è iniziato nel migliore dei modi per il settore auto, ma da qui a fine restano ancora molti mesi e l’opportunità di vedere (speriamo presto con mano) moltissimi modelli. Tra i più attesi c’è il Volkswagen ID.4, il primo SUV elettrico compatto della casa tedesca che fa ad affiancare la piccola ID.3.

Volkswagen ID.4: le caratteristiche

Volkswagen è tra le case che con maggiore decisione hanno puntato sulla mobilità a zero emissioni e i forti investimenti fatti su questo settore (circa 80 miliardi di euro complessivi) ne sono la testimonianza più concreta. L’obiettivo è chiaro da tempo; vendere 15 milioni di veicoli elettrici entro il 2025 e produrre 80 modelli nei prossimi 11 anni. Volkswagen ID.4 segna un deciso passo verso il futuro. Si tratta di un SUV compatto che grazie alle batterie ad alta capacità, sarà in grado di percorrere fino a 500 chilometri con una ricarica. La batteria può essere ricaricata con corrente alternata (CA), anche corrente trifase, e corrente continua (CC). La posizione di montaggio della batteria ad alta tensione sotto l’abitacolo rimane invariata, garantendo un baricentro basso della vettura e una distribuzione ben bilanciata del carico sugli assi. A livello estetico, spiccano gli esterni progettati per garantire il miglior coefficiente aerodinamico.

La scelta di avere una zona anteriore corta e un passo lungo per mettono di avere tanto spazio a bordo pur con dimensioni complessive contenute. La plancia della ID4 è stata progettata in funzione della massima praticità e semplicità d’uso, in quanto la gestione dei comandi avviene quasi interamente tramite funzioni touch o tramite controllo vocale intelligente Natural Voice. La ID4 offre una serie di tecnologie per la sicurezza di alto livello ed è sempre connesso. La ID4 debutterà anche in versione GTX, vale a dire con la trazione integrale che si affiancherà a posteriore grazie a un kit dedicato.