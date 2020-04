Cambio gomme: passare dalle invernali alle estive ai tempi del Coronavirus

Dal 16 aprile sarà necessario effettuare il tradizionale cambio gomme per circolare su strada. Come cambia la situazione con l'emergenza Coronavirus in atto?

Con l’emergenza Coronavirus ancora fermamente presente nel nostro Paese, la regola fondamentale a cui tutti noi dobbiamo attenerci è quella di rimanere a casa e di uscire solamente per motivi di estrema necessità, come fare la spesa oppure recarsi in farmacia. In queste circostanze, tuttavia, diventa indispensabile l’utilizzo della nostra automobile, che per Legge deve essere in perfette condizioni di efficienza: soprattutto a livello di pneumatici, che dal 16 aprile 2020 dovranno essere sottoposti al tradizionale cambio di mescola da invernale a estiva.

Una sostituzione che i più esperti possono anche provvedere da soli, in garage, ma che costringerà gran parte degli automobilisti a rivolgersi al proprio gommista di fiducia. La domanda sorge spontanea: è possibile recarsi da uno specialista del settore in questo periodo di emergenza? E se la risposta affermativa, come fare?

CAMBIO GOMME: SOLO IN CASO DI NECESSITA’

A fare chiarezza sulla situazione ci hanno pensato Federpneus e Assogomma, due associazioni che si rendono portavoce rispettivamente di gommisti e produttori di pneumatici: nonostante il perdurare della pandemia Covid-19, recarsi dal gommista in caso di cambio degli pneumatici è possibile, così come rivolgersi a un meccanico per eventuali riparazioni. Entrambe queste situazioni, quindi, rientrano tra le possibili necessità di un’automobilista in questo periodo. Rimane comunque imprescindibile essere muniti di autocertificazione durante questi spostamenti, sulla quale riportare il reale motivo di emergenza per il quale si sta uscendo di casa, oltre a guanti e mascherina che dovranno essere indossati rispettando la distanza di sicurezza di 1 metro dalle altre persone per evitare il dilagarsi del contagio.

La necessità, in questo caso, deve essere reale e non rimandabile, alla pari di andare a fare la spesa, recarsi in farmacia o al lavoro. Se la nostra situazione non si assesta a questo stesso livello, allora è il caso di rimandare il nostro cambio gomme a una data successiva, quando l’emergenza permetterà un allentamento delle misure restrittive. In questo senso, per il momento non è stato ancora previsto un eventuale posticipo della data ultima per effettuare il cambio degli pneumatici: se, tuttavia, l’emergenza Coronavirus andrà per le lunghe, la nostra previsione è che qualcosa sicuramente cambierà…