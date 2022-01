Pulizia dell’auto: i consigli più utili direttamente da TikTok

Schiuma da barba per i sedili, dentifricio per i fanali e aceto per il parabrezza: ecco le dritte più insolite trovate sul web

Prendersi cura della propria vettura è uno dei doveri di ogni automobilista: è troppo poco limitarsi a “usarla” riempiendo il serbatoio di carburante, ma anzi vanno seguiti alcuni consigli generali per mantenere ogni componente in perfetta efficienza. Questo vale sia per l’abitacolo che, ad esempio, per il motore… ma molti non sanno che esistono alcuni trucchi fai-da-te che permettono di ottenere ottimi risultati con una spesa praticamente minima sul lungo periodo.

Oggi i social media sono utilizzati da moltissime persone ed è proprio su uno di essi, TikTok, che abbiamo trovato gli stratagemmi più “furbi” e interessanti: se avete un amico a quattro zampe che spesso e volentieri lascia i suoi peli su sedili e rivestimenti, provate a toglierli utilizzando un semplicissimo tergivetri da doccia al posto dell’aspirapolvere! Per evitare l’accumulo di polvere e sporcizia nella zona dei portabicchieri, invece, provate ad applicare un pirottino per muffin alla loro base: sarà lui a catturare ogni elemento indesiderato e per farlo tornare come nuovo basterà sbatterlo e risciacquarlo.

Anche la pulizia dei sedili può rappresentare un’insidia e se i soliti prodotti che si trovano nei negozi di autoricambi non bastano… provate ad applicarvi una noce di schiuma da barba lavorandola con una spazzola rigida: le sue proprietà le permetteranno di rimuovere le macchie quotidiane e di ravvivare il colore della selleria se sbiadita o opacizzata. Per far tornare come nuovi i fanali, invece, il consiglio del web è quello di utilizzare il dentifricio bianco e uno spazzolino da denti per stendere i suoi elementi abrasivi: fidatevi, al termine dell’operazione saranno nuovamente brillanti come quando avete ritirato la vostra auto in concessionaria!

Olio d’oliva e aceto: solitamente li utilizzate per condire l’insalata, vero? Ebbene, possono diventare i vostri migliori amici anche per la pulizia della vostra vettura: il primo può essere applicato per riportare il cruscotto al suo antico splendore, mentre il secondo è utile per rimuovere gli aloni e le “righe” di sporcizia che fanno capolino quando si azionano i tergicristalli.

E mentre lo spray da cucina antiaderente vi risparmierà un costoso lavoro di verniciatura eliminando in tempo gli insetti attaccati alla carrozzeria, il detersivo per il bucato (una volta miscelato con una tazza d’acqua al fine di ottenere una pasta di consistenza morbida) potrà essere spalmato sui tappetini per farli tornare più scintillanti che mai. L’importante è ricordarsi di risciacquarli con acqua calda e lasciarli asciugare al termine dell’operazione!