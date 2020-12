GT Talent: il contest per diventare pilota professionista in Coppa Italia

Ideato da CarSchoolBox, azienda esperta nel settore della guida sportiva sicura, il GT Talent permetterà al suo fortunato vincitore di partecipare alla finale della Coppa Italia GT da pilota professionista guidando una Ferrari 488 Challenge

Il vostro sogno è quello di diventare un pilota professionista di auto da corsa? Allora il progetto realizzato da CarSchoolBox, rinomata azienda che opera nel settore della guida sicura in pista, è quello che stavate aspettando da tempo: si chiama GT Talent ed è un contest attraverso il quale il vincitore finale potrà partecipare a una vera gara della Coppa Italia GT, mettendosi al volante di una bellissima Ferrari 488 Challenge. Vi sembra solamente un sogno? No, è tutto vero!

Il GT Talent diventa una ghiottissima occasione per tutti coloro che, almeno una volta nella vita, avrebbero voluto mostrare il proprio talento al volante di un’auto da corsa, ma non l’hanno potuto fare per evidenti questioni… di budget. In questo caso, invece, la porta d’accesso al fantastico mondo dell’automobilismo sarà valicabile per un prezzo tutto sommato contenuto, pari a 179,00 Euro con i quali affrontare le prime tre fasi di una selezione difficile, articolata… e sicuramente agguerrita.

Tutti i partecipanti al concorso, aperto da un’età minima di 18 a un’età massima di 60 anni, dovranno affrontare un primo test a un simulatore professionale, nel quale percorrere un giro di pista su un circuito predefinito nel minor tempo possibile. Successivamente si verrà chiamati a dare prova delle proprie abilità di guida in un percorso delimitato da birilli, al volante di una Abarth 500 provvista di sistema SKID utile a simulare le classiche perdite di aderenza di una vettura sportiva. L’ultima prova, infine, consisterà nel percorrere la curva più impegnativa di uno dei circuiti scelti durante l’iscrizione nel minor tempo e con la migliore tecnica possibile, tenendo conto delle varie fasi di ingresso, di percorrenza e di uscita.

Per quest’ultimo ostacolo precedente la valutazione di fine giornata verranno messe a disposizione alcune delle Ferrari più belle di sempre (tra cui la F430 e 488 Challenge assieme alla 458 Italia), da portare al limite in otto selezioni distinte su alcuni dei circuiti più tecnici presenti in Italia: il GT Talent comincerà sul circuito di Castelletto di Branduzzo nella settimana del 12-16 aprile, per poi proseguire sulla pista di Adria (19-23 aprile), di Magione (26-30 aprile), sul circuito internazionale di Viterbo (3-7 maggio), sul circuito internazionale Napoli di Sarno (17-21 maggio) e sul circuito barese di Binetto (24-28 maggio). A questo punto si tornerà ad Adria dal 7 all’11 giugno, per poi concludere le selezioni sul Tavio Nuvolari di Pavia dal 21 al 25 giugno.

Alla fine di giugno sarà stilata la classifica finale e i migliori 16 piloti accederanno alla semi-finale, che si svolgerà presso il circuito di Vallelunga nel successivo mese di luglio. Di questi 16 solo due potranno arrivare in finale, che si terrà a settembre sempre sulla pista romana e che incoronerà il più bravo con un premio davvero favoloso: la partecipazione alla gara finale della Coppa Italia GT in veste di pilota professionista, seguito da un intero team che curerà la potentissima Ferrari 488 Challenge con motore V8 turbo-compresso da 670 cavalli.

A giudicare i partecipanti al GT Talent ci saranno quattro personaggi molto ben conosciuti nel mondo delle corse su pista: in prima linea sarà presente Giancarlo Fisichella, ex pilota di F1 con 229 Gran Premi all’attivo nei quali ha ottenuto tre vittorie e quattro pole position, con al fianco Marco Cioci, trionfante nel mondo delle Gran Turismo e plurivincitore della 6 Ore di Vallelunga, Andrea Gilardi, due volte Campione del Mondo Juniores di karting, e Claudia Peroni, giornalista italiana e storica inviata per la Formula 1 e per l’universo Rally. Per tutte le altre informazioni vi consigliamo di visitare il sito ufficiale del GT Talent, dove potrete iscrivervi fino ad esaurimento posti.