Lego Suzuki Jimny Sierra: il set costa meno di 100 euro

La Suzuki Jimny di Lego non è un modellino statico, ma radiocomandato, alimentato da un pacco batterie BuWizz contenente pile tipo AAA, controllabile tramite lo smartphone e un'app dedicata. I fari sono perfettamente funzionanti, mentre lo sterzo può essere azionato dal volante all’interno dell'abitacolo

Il mondo dell’auto e del modellismo stanno vivendo una seconda giovinezza grazie ai tanti modelli in scala ridotta che stanno arrivando sul mercato. Si tratta, per lo più, di veri capolavori di tecnica firmati da Lego, azienda che nel corso degli anni si è specializzata in questo settore. L’ultima arrivata è la Suzuki Jimny realizzato appositamente da Filsawgood Lego Technic Creations.

Una Suzuki Jimny di mattoncini colorati

Lego ha segnato le infanzie di generazioni e generazioni di bambini, ma ormai i prodotti del brand svedese sono amati anche dagli adulti. E sicuramente il fatto di creare modelli in scala di atte vetture presenti oggi sul mercato ha rappresentato una bella intuizione. Sulle nostre pagine vi abbiamo proposto diversi casi, ma oggi vi parliamo del Suzuki Jimny realizzato appositamente da Filsawgood Lego Technic Creations. Il prodotto non viene distributo direttamente da Lego, ma è facilmente reperibile su internet ordinando i pezzi per una spesa complessiva che si aggira sui 100 euro. Il nome esatto del modello è Lego Suzuki Jimny Sierra 2018.

Non si tratta di un modellino statico, ma radiocomandato, alimentato da un pacco batterie BuWizz contenente pile tipo AAA, controllabile tramite lo smartphone e un’app dedicata. Come accaduto per altri esemplari, quello che colpisce subito è l’accuratezza dei dettagli. Questa mini jeep viene proposta in scala 1:10, le sue dimensioni sono 35 cm di lunghezza, 20 cm larghezza e 21 cm di altezza. I fari sono perfettamente funzionanti, mentre i pneumatici sono 1.55 DC Chequered Flag all-terrain A/T. Al posteriore, l’assale e il differenziale bloccabile, sono stati replicati fedelmente. Lo sterzo può essere azionato direttamente dal volante all’interno dell’abitacolo.