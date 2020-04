Suzuki Jimny: in arrivo la versione a 5 porte?

Rispetto alla versione attuale, la Jimny cinque porte avrà un passo più lungo, mentre per il resto sarà una copia fedele del modello 2020 con cui condividerà linee, interni stazioni e il motore 1.5 con i suoi 102 CV di potenza massima

Cosa accade se prendere la comodità di un fuoristrada e quella di una vettura a cinque porte? Ve lo diciamo noi: nasce il nuovo Suzuki Jimny a 5 porte, ma se la versione standard è un must anche da noi, questa nuova versione dovrebbe avere come paese pilota l’India.

Suzuki Jimny a 5 porte: le caratteristiche

Secondo le ultime indiscrezioni che circolano in rete, Suzuki Jimny dovrebbe raddoppiare la propria offerta e così, dopo la versione tradizionale, è pronta anche quella a passo lungo. Le prime vetture prodotte, però, non arriveranno subito nel vecchio continente, ma verranno sottoposte al test del mercato in India. Grazie a un perfetto mix di compattezza e prestazioni (soprattutto nell’off-road), Jimny è un vero e proprio must di Suzuki, tanto che gli ordini per il modello 2020 sono andati esauriti in poche settimane. Per il momento le foto a disposizione in rete sono solo dei teaser, ma sembra sempre più concreta l’idea che questi possano trasformarsi in un progetto vero e proprio. Rispetto alla versione attuale, la Jimny cinque porte avrà un passo più lungo, mentre per il resto sarà una copia fedele del modello 2020 con cui condividerà linee, interni stazioni e il motore 1.5 con i suoi 102 CV di potenza massima.