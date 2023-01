Suzuki Jimny: la giapponese Kamado lo trasforma in un camper in miniatura

L'allestitore giapponese Kamado ha trasformato la Jimny ponendo una tenda sul tettuccio a cui accedere attraverso una scala pieghevole

Nell’attesa di scoprire come sarà la versione a cinque posti (in presentazione verso metà gennaio) e quella futura con powertrain elettrica, la piccola Suzuki Jimny abbraccia oggi le richieste di tanti appassionati trasformandosi… in un camper in miniatura! Merito dell’allestimento proposto dall’azienda giapponese Kamado, la quale include sul fuoristrada della Casa di Hamamatsu una tenda da tettuccio a cui accedere attraverso una piccola scala pieghevole che, poi, si può riporre semplicemente nel bagagliaio.

Realizzata in neoprene e quindi impermeabile all’acqua, la tenda denominata Canotier J3 aggiunge al peso della Jimny solo 45 kg e con delle dimensioni pari a 2,1 metri in lunghezza, 1,12 metri in larghezza e 0,97 metri in altezza è in grado di accogliere una persona adulta alta fino a 1,90, che può riposare su uno specifico materassino realizzato in poliuretano. La disponibilità? Per il momento solo il Giappone al prezzo di 770.000 yen (circa 5.400 euro al cambio attuale). Qua sotto un video dimostrativo.