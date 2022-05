Abarth 695: ecco la versione Tributo 131 Rally da 180 cavalli

A 40 anni esatti dall'ultima gara, la Casa dello Scorpione omaggia la mitica Abarth 131 Rally con una versione speciale della 695

Correva l’anno 1982 quando la mitica Abarth 131 Rally corse la sua ultima gara titolata, quel Trofeo Rally Nazionale con al volante la coppia Zanussi e Bernacchini: a distanza di quarant’anni esatti, una delle vetture ricordate con più stima dagli appassionati torna ad alimentare la gamma della Casa dello Scorpione, entrando come serie limitata nel listino della Abarth 695.

Il nuovo modello, per l’appunto, si chiama Abarth 695 Tributo 131 Rally e vuole essere un omaggio proprio alla vettura specialistica dei rally italiani e internazionali, con una serie limitatissima a soli 695 esemplari che sarà disponibile in tutti i principali mercati mondiali. Le sue caratteristiche più importanti? Iniziamo dal motore: sotto al cofano scalpita un 1.4 T-Jet a benzina capace di erogare ben 180 cavalli e 250 Nm di coppia massima, sufficienti a raggiungere la top speed di 225 km/h e a fermare il cronometro dello 0-100 in soli 6,7 secondi.

Per quanto riguarda il resto della meccanica, invece, la nuova Abarth 695 Tributo 131 Rally mette sul piatto gli ammortizzatori Koni FSD su entrambi gli assi (anteriore e posteriore) e uno speciale impianto frenante marchiato Brembo, con dischi da 305-240 mm e pinze freno in alluminio a quattro pistoncini. Ma non è tutto: a livello aerodinamico è presente lo Spoiler ad Assetto Variabile, in grado di migliorare la stabilità della vettura in curva e la sua reattività nel misto grazie alle 12 impostazioni possibili che lo inclinano da 0 fino a 60 gradi. Al suo massimo e alla velocità di 200 km/h, la downforce che si genera aumenta di ben 42 kg rispetto al valore di base.

Oltre a ciò, la nuova Abarth 695 Tributo 131 Rally è riconoscibile anche per la sua specifica dotazione estetica che prevede la colorazione bicolore tristrato “Blue Rally” della carrozzeria in abbinamento a tettuccio e montanti in Nero Scorpione, ai cerchi in lega neri da 17” diamantati e all’impianto di scarico Record Monza Sovrapposto con quattro terminali. Il blu della livrea, reinterpretazione di quello classico della 131 Rally, è infine utilizzato anche sulle calotte degli specchietti e negli interni, dove spiccano la plancia in Alcantara e i sedili in tessuto con cuciture a vista della Sabelt.

Disponibile anche nelle tinte monocromatiche Blue Rally e Grigio Record, la nuova Abarth 695 Tributo 131 Rally presenta dei specifici richiami all’icona delle competizioni italiane in fuoristrada, tra i quali la silhouette del modello originale incisa sulla parte inferiore delle portiere, sulla plancia e sui poggiatesta dei sedili.