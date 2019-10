Nuova Abarth 695 70° Anniversario: prezzi da 34.600 euro

La nuova serie speciale Abarth 695 70°Anniversario sarà prodotta in tiratura numerata in sole 1.949 unità e presentata agli Abarth Days 2019 nel weekend del 19-20 ottobre. Il listino prezzi parte da 34.600 euro

È stata presentata a Milano la nuova serie speciale Abarth 695 70° Anniversario che celebra i 70 anni del marchio Abarth & C. rendendo omaggio all’inventiva del fondatore Carlo Abarth (1908 – 1979) che per primo intuì le potenzialità dell’elaborazione e del technical upgrade su vetture di normale produzione. Prodotta in tiratura limitata in sole 1.949 unità (con prezzi a partire da 34.600 euro), potrà essere toccata con mano in occasione degli Abarth Days 2019 in programma nel weekend del 19-20 ottobre.

Abarth 695 70° Anniversario: com’è fatta

Destinata tanto ai collezionisti quanto agli amanti delle prestazioni e della sportività senza compromessi, l’Abarth 695 70° Anniversario colpisce subito per il nuovo spoiler posteriore regolabile manualmente – in 12 posizioni con un’inclinazione da 0° a 60° – che richiama il mondo delle corse. In posizione di massima inclinazione (60°), ad una velocità di 200 km/h, l’alettone aumenta il carico aerodinamico fino a 42 kg. Ciò assicura, soprattutto nel misto veloce, una eccellente dinamica del veicolo e un comportamento più stabile alle alte velocità. La nuova Abarth 695 70° Anniversario adotta una serie di elementi iconici del passato e del presente, quali lo scarico Record Monza attivo, per un sound inconfondibile, la nuova livrea verde Monza 1958 – tributo al colore della prima 500 Abarth che ha fatto registrare a Monza 6 record internazionali in quell’anno – i diversi dettagli in grigio Campovolo – come lo Spoiler ad Assetto Variabile, il Body kit, il DAM anteriore e posteriore e le calotte degli specchi.

Della stessa tinta sono gli sticker dello Scorpione sul cofano e quello a scacchi sul tetto che ne accentuano il look sportivo. Di serie anche i cerchi in lega SuperSport da 17” da cui risaltano le famose pinze rosse Brembo. In particolare il potente impianto frenante adotta all’anteriore pinze Brembo rosse in alluminio a 4 pistoncini e dischi autoventilati di 305 mm e di 240 mm al posteriore. All’interno dell’abitacolo spiccano i nuovi ed esclusivi sedili “Sabelt Tricolore”, una novità sviluppata appositamente per questa serie speciale. Sempre all’interno dell’abitacolo è posta anche la targhetta numerata di ciascuno dei 1.949 esemplari che saranno prodotti, rendendo ogni 695 70° Anniversario un autentico pezzo da collezione.

La nuova 695 70° Anniversario è equipaggiata con il propulsore più potente della gamma: il motore turbo da 1,4 litri che eroga 180 CV di potenza e una coppia di 250 Nm a 3.000 rpm e consente una velocità massima di 225 km/h (con alettone regolato a 0°) e accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 6,7 secondi. Non poteva mancare un sistema connettività ad alto livello con Apple CarPlay e Google Android AutoTM con sistema Uconnect™ 7” HD sono di serie insieme al navigatore e alla radio digitale DAB. Il sistema di infotainment conta su uno schermo ad alta definizione e sull’Abarth Telemetry, una applicazione integrata che consente di misurare le proprie prestazioni.