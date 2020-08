ABT Sportsline presenta l’Audi RSQ8-R per il 125° anniversario del marchio

Nel 2021 ABT Sportsline spegnerà 125 candeline, un traguardo omaggiato da una versione speciale in serie limitata dell'Audi Q8 che diventa RSQ8-R

Nell’attesa della prossima Audi Q9, la Casa di Ingolstadt può contare sulla possente Q8 come ammiraglia della propria famiglia SUV, un modello che, oltre alla versione di base, è anche disponibile ufficialmente nelle varianti sportive SQ8 e RSQ8, quest’ultima per coloro che prediligono le prestazioni estreme senza scendere ai compromessi di una guida troppo vicina all’asfalto. Per il 2021, tuttavia, l’asticella toccherà un livello ancora più elevato, grazie al contributo del preparatore tedesco ABT Sportsline.

Nell’occasione del 125° anniversario dalla nascita del marchio, il tuner con sede a Kempten, in Algovia, produrrà una versione ancora più potente della RSQ8, che si differenzierà per una R in più nella sua sigla: l’anno prossimo, infatti, arriverà la ABT RSQ8-R, prodotta in serie limitata a 125 esemplari, uno per ogni anno di attività dell’azienda teutonica. Il suo punto di forza? Sicuramente le performance di cui è capace il suo motore, che si assesta su una potenza di 600 cavalli e una coppia massima di 800 Nm e che gli ha permesso di staccare già da ora il record del Nurburgring Nordschleife per la categoria SUV.

Questo, ovviamente, sarà solamente l’inizio, perchè ABT Sportsline ha già in programma un pacchetto di upgrade che incrementerà la potenza e la coppia massime rispettivamente a 700 cavalli e 880 Nm, valori che potranno essere a loro volta “pompati” ulteriormente verso l’alto grazie all’ABT Engine Control. Si tratta di una control unit che lavorerà in sinergia con l’intercooler e permetterà a questa edizione speciale della RSQ8-R di raggiungere quota 740 cavalli e 920 Nm di coppia, per una velocità massima di ben 315 km/h.

Oltre al motore, la prossima RSQ8-R sarà equipaggiata con un sistema di scarico in acciaio inossidabile da 102 mm, mentre a livello aerodinamico potrà contare su una serie di elementi provenienti direttamente dal reparto design di ABT Sportsline. L’uso del carbonio sarà garantito sullo splitter e sulle prese d’aria anteriori, sulle minigonne laterali, sul paraurti e sul piccolo spoiler posteriore, così come sulle calotte degli specchietti retrovisori e sui passaruota, che ospiteranno cerchi da 23 pollici ottimizzati per gomme con misure 295/35 R23.

Anche gli interni saranno estremamente curati, grazie alla presenza del volante sportivo firmato ABT, lo switch per l’accensione e lo spegnimento del motore e la cover per il pomello del cambio, che impreziosirà un abitacolo in cui sono stati rivisti il poggia-braccio, la consolle centrale e le rifiniture dei sedili. A testimonianza dell’esclusività del modello ABT Sportsline stamperà una speciale placca di riconoscimento “1 di 125” sulle portiere della RSQ8-R, mentre i tappetini saranno provvisti di logo dedicato dell’azienda tedesca.