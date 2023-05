Audi SQ8 e-tron ed SQ8 Sportback e-tron: partono le prevendite in Italia da 104.550 euro

I nuovi Audi SQ8 e-tron ed SQ8 Sportback e-tron completamente elettrici da poche ore sono ordinabili in Italia. Arriveranno nelle concessionarie italiane del brand da settembre 2023.

Audi ha dato il via alle prevendite in Italia di sue due nuove auto 100% elettriche, l’Audi SQ8 e-tron e l’Audi SQ8 Sportback e-tron, ampliando così la gamma del Q8 e-tron.

Grazie a un importante incremento dell’autonomia, la nuova generazione offre fino a 90 km in più, con una potenza massima di ricarica di 170 kW, un aumento di ben 20 kW rispetto ai modelli precedenti. Ma non è tutto: la batteria, uno dei cuori pulsanti di questi EV, vede la sua capacità aumentare del 20%, rendendo i nuovi SQ8 e-tron piuttosto interessanti.

Vantano tre motori elettrici da ben 503 CV

Il cuore dei nuovi SQ8 e-tron ed SQ8 Sportback e-tron risiede nei loro tre motori elettrici sincroni, in grado di sviluppare 503 CV di potenza e 973 Nm di coppia massima. Questo rappresenta un aumento di 95 CV e 309 Nm rispetto al Q8 55 e-tron quattro, fino ad oggi il top di gamma della line-up. Secondo Audi, i due SUV a zero emissioni possono accelerare da 0 a 100 km/h in appena 4,5 secondi, con una velocità massima autolimitata di 210 km/h.

Quanto alla loro autonomia, le nuove Audi full electric promettono 458 km per il SUV e 471 km per il SUV coupé. Questi numeri sono resi possibili da una batteria da 114 kWh, un aumento di 19 kWh rispetto ai modelli precedenti.

Sfruttando la ricarica da 170 kW in corrente continua, si può ricaricare la batteria dal 10% all’80% in appena 31 minuti. Oppure, in soli 10 minuti, si possono ottenere 104 km di autonomia. Per chi preferisce la ricarica in corrente alternata, i due modelli offrono opzioni da 11 o 22 kW.

C’è il torque vectoring elettrico

La trazione integrale quattro si sposa perfettamente con il torque vectoring elettrico, che ripartisce la coppia tra le ruote posteriori quattro volte più rapidamente di un differenziale meccanico. In aggiunta, la collocazione ribassata della batteria e la ripartizione equilibrata dei pesi tra gli assi favoriscono la maneggevolezza e la reattività dei nuovi Audi SQ8 e-tron e SQ8 Sportback e-tron.

La casa dei quattro anelli non ha di certo dimenticato il comfort del conducente: con il sistema di controllo della dinamica di guida Audi Drive Select, si può personalizzare il comportamento dei SUV elettrici scegliendo tra sette profili diversi e influendo sulla taratura delle sospensioni pneumatiche adattive Adaptive Air Suspension Sport. Inoltre, il controllo della stabilità offre la possibilità di scegliere tra quattro programmi diversi: Normal, Sport, Offroad e Off.

I prezzi

I nuovi Audi SQ8 e-tron e SQ8 Sportback e-tron arriveranno nelle concessionarie Audi italiane da settembre con prezzi da 104.550 euro per il SUV e da 106.850 euro per il SUV coupé. Le varianti Sport Attitude, più esclusive, partiranno invece da 122.000 euro e da 124.300 euro.

In definita, i due nuovi EV di Audi promettono di portare la guida elettrica a un livello superiore, combinando sportività, efficienza e sostenibilità in un unico prodotto.