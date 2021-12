Audi Q8 e-tron: il SUV top di gamma a batterie arriverà nel 2026

Secondo il CEO della Casa dei Quattro Anelli, Markus Duesmann, il successore della e-tron sarà il mastodontico Q8 e-tron su piattaforma PPE

La Casa dei Quattro Anelli continua senza sosta il suo passaggio all’elettrificazione: dopo la recente presentazione della Q5 a batterie per il solo mercato cinese, il marchio Audi ha già in programma di realizzare il successore della e-tron originale (disponibile anche in versione Sportback dal profilo coupé) con un nuovo modello che proseguirà la numerazione dei SUV a ruote alte tedeschi con sigla Q.

Secondo quanto riportato dal sito belga RTL, l’indiscrezione in questo senso arriva direttamente dal CEO di Audi, Markus Duesmann, il quale ha confermato il restyling della e-tron (presumibilmente sul mercato per il 2023) e anche il SUV che lo andrà a sostituire, dal nome di Q8 e-tron: “Il futuro sarà elettrico: la nostra fabbrica a Forest, vicino Bruxelles, è ad impatto zero del carbonio e quando sviluppiamo un nuovo veicolo lo facciamo anche tenendo a mente le emissioni zero. Basandoci su questa esperienza, la prossima vettura da noi prodotta sarà l’Audi Q8 e-tron, che prenderà il posto dell’attuale e-tron nel 2026″.

Qualche dettaglio sulle caratteristiche di questa nuova ammiraglia elettrica? Per il momento Duesmann non ha snocciolato alcuna informazione rilevante a riguardo: ciò che sappiamo è che la prossima Audi Q8 e-tron avrà delle proporzioni ancora più imponenti dell’attuale e-tron e rappresenterà, a conti fatti, la versione a batterie della Q8 “tradizionale”. La sua piattaforma, inoltre, dovrebbe essere la PPE (Premium Platform Electric) sviluppata in collaborazione con Porsche, tra l’altro già impiegata sulla sportiva e-tron GT. Seguiranno sicuramente aggiornamenti…