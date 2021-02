Audi Q3 MY2021: nuovo infotainment e motori più puliti da 36.100 Euro

Il nuovo Model Year 2021 delle Audi Q3 e Q3 Sportback introduce la piattaforma infotainment MIB3 e una gamma di motorizzazioni con consumi ed emissioni ridotte

Dopo l’annuncio della versione TFSI a tecnologia plug-in hybrid, la Casa dei Quattro Anelli ha presentato in questi giorni il nuovo Model Year 2021 delle Audi Q3 e Q3 Sportback equipaggiate con motorizzazioni tradizionali. Le novità? Si concentrano proprio sotto il cofano, grazie a propulsori più puliti, più efficienti e anche più economici nel prezzo di listino, che scende leggermente rispetto al precedente modello 2020.

Entrando nei dettagli, le nuove Audi Q3 e Q3 Sportback 2021 ora accolgono una motorizzazione 35 TDI abbinabile non solo al cambio automatico S Tronic, ma anche al classico sei marce manuale. Le specifiche? Rappresentate da un 2.0 Litri turbo-diesel da 150 cavalli e 340 Nm di coppia che promette un valore di 5,1-5,6 Litri ogni 100 km calcolati nel ciclo di utilizzo WLTP e di 133-147 g/km di CO2 emessa nell’aria, a fronte di prestazioni pari a 202 km/h di velocità massima (due in meno per la Sportback) e 9,4 secondi calcolati nello scatto 0-100 da fermo.

Presente all’appello anche il benzina turbo-compresso con sigla 45 TFSI, contraddistinto da un 2.0 Litri su cambio automatico S Tronic e trazione integrale Quattro più performante sia nel valore di potenza (+ 15 cavalli, per un totale di 245 CV) che in quello di coppia massima (+ 20 Nm, per un totale di 379 Nm). Il vantaggio di questo upgrade? Lo si sente in particolar modo nella partenza da fermo fino ai 100 metri, con un tempo ora di 5,8 secondi a fronte dei 6,3 del precedente Model Year.

L’ultima novità (non in ordine di importanza) delle nuove Audi Q3 e Q3 Sportback 2021 è infine rappresentata dall’inedita piattaforma infotainment MIB3, che va a sostituire la precedente MIB2 + offrendo una maggiore potenza di calcolo e, di conseguenza, una migliore reattività nell’effettuare tutte le operazioni richieste. L’aggiornamento delle mappe del navigatore è più veloce e con cadenza mensile ed è affiancato da una migliore gestione dei comandi vocali richiamabili dalle parole chiave “Hey Audi” oppure “Alexa”. Per quanto riguarda i prezzi, vi rimandiamo allo schemino riassuntivo che segue.

AUDI Q3 MY 2021

2.0 (35) TDI 150 CV

Q3 – 36.100 Euro

Q3 Sportback – 39.750 Euro

2.0 (45) TFSI Quattro S Tronic 245 CV