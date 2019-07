Audi Q3 Sportback: il primo SUV coupé compatto della casa dei quattro anelli

Nuova Audi Q3 Sportback è caratterizzata da un assetto sportivo, sterzo progressivo e Audi drive select di serie. Al lancio, motori 2.0 TDI e TFSI con potenze di 150 e 230 CV. Sarà disponibile in Italia nel corso dell’autunno

La ha presentato la nuova Q3 Sportback, il primo SUV coupé compatto della propria storia, un vero e proprio crossover nato per unire il design grintoso di una coupé, la dinamica di una berlina sportiva e la fruibilità nell’utilizzo quotidiano tipica di uno sport utility.

Nuova Audi Q3 Sportback: com’è fatta

La nuova Audi Q3 Sportback è un’auto dalla forte personalità che si riflette in un design personale e senza compromessi, dove spiccano l’ampia griglia nera del single frame ottagonale, le prese d’aria trapezoidali e il possente paraurti anteriore corredato del blade orizzontale. Audi Q3 Sportback è 16 mm più lungo del Q3, ma è più basso di quasi tre centimetri, risultando più atletico e con un’impronta a terra particolarmente generosa.

I muscolosi profili in corrispondenza dei passaruota evocano la trazione integrale quattro, di serie in abbinamento a molteplici motorizzazioni. L’andamento della zona posteriore si contraddistingue per il ridotto sviluppo in altezza delle superfici vetrate e per il paraurti sportivo che riprende il look delle prese d’aria enfatizzando l’ampiezza della vettura. Un obiettivo cui concorrono i gruppi ottici, caratterizzati da una geometria cuneiforme rastremata verso l’interno.

Gruppi ottici che Audi offre in tre varianti, sino alla configurazione top di gamma a LED Matrix che vede gli abbaglianti adattivi illuminare la strada in modo intelligente. L’abitacolo è ampio e modulare. Di serie c’è il divanetto a tre posti che può essere regolato in longitudine di 130 millimetri. Gli schienali, frazionabili in tre parti nel rapporto 40:20:40, sono inclinabili in sette posizioni. Una volta abbattuti, il volume del bagagliaio cresce da 530 a 1.400 litri. È possibile variare l’altezza del piano di carico su due livelli e la cappelliera, quando non utilizzata, può essere riposta sotto il piano di carico stesso. Il portellone a comando elettrico è di serie, a richiesta azionabile con il semplice movimento del piede.

I sedili anteriori – a richiesta regolabili e riscaldabili elettricamente – garantiscono una posizione di guida all’insegna della sportività e al tempo stesso portano in dote un livello di comfort in linea con le vetture di classe superiore. In funzione dell’allestimento sono disponibili i sedili sportivi con cuciture a contrasto, il volante in pelle con la parte inferiore della corona tagliata, il pacchetto illuminazione profili/illuminazione diffusa – che consente di optare per 30 diverse tonalità di luce ambiente – e gli inserti look alluminio. Parte della plancia e i poggiabraccia lungo i pannelli porta sono rivestiti in Alcantara.

Nuova Audi Q3 Sportback: che motori!

Audi Q3 Sportback si caratterizza anche per un’esperienza di guida particolarmente appagante. Il conducente può influire sul carattere della vettura mediante il sistema di controllo della dinamica di marcia Audi drive select, forte di sei profili tra i quali la modalità offroad. Tale tecnologia armonizza al programma di guida selezionato l’erogazione del motore, la taratura del cambio e dello sterzo nonché il setting degli ammortizzatori regolabili (qualora presenti) e dello sterzo. L’assistenza alla discesa, a richiesta, mantiene costante la velocità prescelta dal conducente in caso di pendenze superiori al 6%. La vettura è disponibile con un motore a benzina e un propulsore diesel. Il 2.0 TFSI da 230 CV si colloca al vertice della gamma (Audi Q3 Sportback 45 TFSI quattro S tronic: consumi di carburante nel ciclo combinato* di 7,7 – 7,3 litri ogni 100 chilometri, emissioni di CO2 di 174 – 166 grammi/km). Il motore 2.0 TDI eroga 150 CV (Audi Q3 Sportback 35 TDI S tronic: consumi di carburante nel ciclo combinato di 4,9 – 4,7 litri/100 km, emissioni di CO2 di 129 – 123 g/km).

Successivamente al lancio, Q3 Sportback 35 TDI sarà disponibile anche nella configurazione con cambio manuale e trazione quattro, mentre nel corso dell’anno debutteranno ulteriori motorizzazioni, tra le quali un diesel più potente e un motore a benzina entry level abbinato a un sistema mild-hybrid a 48 Volt in grado di ridurre i consumi di carburante fino a 0,4 litri ogni 100 chilometri. Le motorizzazioni top di gamma sono abbinate alla trazione integrale quattro, il cui “cuore” è rappresentato da una frizione a lamelle idraulica in corrispondenza dell’assale posteriore. Il sistema lavora in sinergia con la gestione selettiva della coppia sulle singole ruote. Una funzione software che, grazie all’intervento breve e mirato dei freni, migliora ulteriormente la maneggevolezza della vettura.

Nuova Audi Q3 Sportback: tecnologia di alto livello

Tanta la tecnologia a bordo della nuovaAudi Q3 Sportback. La dotazione di serie include l’Audi virtual cockpit da 10,25 pollici, a richiesta nella configurazione plus da 12,3 pollici, che integra le funzioni MMI e, oltre alla velocità di marcia e al regime motore, visualizza le informazioni sui brani musicali e sui servizi Audi connect. Se il Cliente ha optato per il sistema di navigazione, appare la mappa. Con il sistema di navigazione MMI plus con MMI touch, di serie per tutte le versioni fatta eccezione l’allestimento entry level, al centro della plancia spicca il display MMI touch con diagonale da 10,1 pollici. Tanto il touchscreen quanto i comandi della climatizzazione sono orientati (di 10°) verso il conducente. Nuova Audi Q3 Sportback si avvale del comando vocale che riconosce le espressioni di uso comune e le frasi liberamente formulabili. All’occorrenza, l’interfaccia di dialogo intelligente pone richieste di chiarimento, consente di apportare correzioni, suggerisce soluzioni alternative e accetta di essere interrotta mentre sta parlando.

Per i servizi Car-to-X, nuova Q3 Sportback si avvale dell’intelligenza collettiva della flotta Audi: le vetture condividono le informazioni sull’entrata e uscita dai parcheggi, così che in molteplici città siano fornite stime in merito ai posti liberi disponibili. La gamma dei servizi connect include l’assistente vocale Amazon Alexa, basato sul cloud L’App myAudi collega senza soluzione di continuità lo smartphone del cliente a nuova Q3 Sportback, mentre l’Audi smartphone interface, che integra l’Audi Music Interface, trasferisce l’ambiente Apple Car Play o Android Auto sul display MMI (wireless nel caso dei device Apple). Completano l’offerta d’infotainment diversi moduli hardware. L’Audi phone box, ad esempio, collega lo smartphone del Cliente all’antenna della vettura e lo ricarica per induzione, mentre il Sound System Premium di Bang & Olufsen con suono tridimensionale assicura un’esperienza d’ascolto impareggiabile.