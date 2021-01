BMW X2: la nuova generazione sarà elettrica e arriverà nel 2023

Nell’attesa del restyling di metà carriera, il marchio BMW sta già pensando al futuro della X2, che dovrebbe aumentare in dimensioni e ottenere una gamma di powertrain completamente elettrificata

Mentre gli occhi del pubblico sono puntati sul nuovo Model Year 2021, in arrivo nei primi mesi del 2021 e contraddistinto da un leggero restyling estetico con una griglia rivista e nuovi gruppi ottici anteriori, la Casa dell’Elica sta già progettando la nuova generazione della BMW X2, che dovrebbe essere svelata alla fine del 2022 per un debutto previsto sul mercato solamente l’anno successivo.

Manca ancora tanto tempo prima di vederla finalmente circolare su strada, ma ciò non toglie che ultimamente siano state alimentate alcune voci sul suo conto che riportano un’estetica molto vicina a quella della più piccola X1, anch’essa in arrivo nel 2022. Quali sono le novità? Sarà complessivamente più grande perché ospiterà un pacco batterie più generoso, avrà passaruota più ampi e potrà godere di un anteriore con griglia a doppio rene molto simile a quella della Nuova Serie 4, con ai lati dei gruppi ottici a LED allo stesso modo rivisti nella loro forma.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, ci aspettiamo che la nuova BMW X2 segua il piano di elettrificazione della Casa dell’Elica, vale a dire una gamma composta di almeno 25 modelli elettrici e ibridi entro il 2023. In questo senso, quindi, le powertrain previste per la X2 potranno contare sulla tecnologia mild-hybrid, su quella ibrida “alla spina” e, con tutta probabilità, anche su quella 100% elettrica, che dovrebbe portare a una versione specifica chiamata iX2. Per tutte le conferme del caso, ovviamente, bisogna attendere ancora un bel po’…