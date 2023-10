BMW X2 2024: prezzi e versioni per il mercato italiano

BMW ha annunciato i prezzi italiani del nuovo BMW X2 e della sua versione 100% elettrica iX2. Si parte da 44.800 euro per la versione sDrive18d con motore diesel da 150 CV.

La nuova generazione del BMW X2 si fa notare per la sua versatilità e gamma di proposte. Profonda competenza e ricerca stanno alla base di ogni decisione del marchio tedesco, e il nuovo X2 non fa eccezione.

L’ampia scelta motoristica prevede quattro diverse varianti. Si spazia dalla sDrive20i, che combina un motore benzina a tre cilindri da 1.5 litri con tecnologia mild hybrid a 48V, erogando 170 CV di potenza, passando per la sDrive18d, dotata di un motore diesel a quattro cilindri da 2 litri da 150 CV, fino alla M35i, con propulsore benzina a quattro cilindri da 2 litri capace di fornire ben 300 CV.

BMW non ha trascurato l’elettrificazione con il lancio del BMW iX2 in versione xDrive30, che ha un prezzo di partenza di 60.000 euro. Questa variante propone due motori elettrici (uno per ogni asse), che generano complessivamente 313 CV. Alimentati da una batteria da 64,8 kWh, promettono un’autonomia compresa tra 417 e 449 km nel ciclo WLTP e con una sola ricarica.

Allestimenti nuova BMW X2

Tutti gli interessanti all’X2 2024 avranno a disposizione tre diversi allestimenti: base, MSport ed M35i. Quest’ultimo, in particolare, è pensato per coloro che cercano le massime prestazioni e si avvale di una dotazione davvero esclusiva.

La dotazione standard del nuovo BMW X2 comprende: i principali sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), sensori di luce e pioggia, fari Bi-LED, fanali a LED, cerchi da 18”, climatizzatore bizona, rivestimenti in tessuto, cruscotto digitale da 10.25 pollici, sistema di infotainment con display touch da 10.7 pollici, BMW Connected Drive, impianto audio con sei altoparlanti e molte altre caratteristiche che definiscono la qualità e l’attenzione al dettaglio del produttore bavarese.

L’allestimento MSport, invece, aggiunge tocchi di classe come interni in Alcantara/veganza, sedili sportivi, dettagli esterni M Sport e caricatore wireless per smartphone compatibili, per citarne alcuni.

Prezzi e optional BMW X2

La gamma di prezzi per il BMW X2 2024 parte da 44.800 euro per la versione sDrive18d e può raggiungere i 63.950 euro per l’iX2 xDrive 30 MSport. A questi, si possono aggiungere pacchetti come il Premium Pack a 1800 euro o l’Innovation Pack a 3400 euro, che offrono ulteriori caratteristiche di lusso e comfort.

Chi desidera personalizzare ulteriormente il proprio SUV coupé potrà optare per optional come i cerchi in lega bicolore da 20” o il tetto panoramico in vetro, tra gli altri.

Insomma, il nuovo X2 è la risposta del marchio tedesco alle esigenze di un mercato italiano sempre più attento a performance, tecnologia e sostenibilità. Una proposta completa, che conferma ancora una volta la leadership di BMW nel panorama automobilistico globale.