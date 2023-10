BMW iX2: design, prestazioni e autonomia del primo SUV coupé elettrico del brand

Il nuovo BMW iX2 arriva sul mercato assieme alla versione a combustione interna come il primo SUV coupé elettrico compatto della casa automobilistica bavarese. Sul mercato sarà presente da marzo 2024.

Oltre al nuovo X2, BMW ha deciso di rinnovare la sua gamma 100% elettrica con la presentazione del nuovo BMW iX2, un modello che manifesta il suo carattere progressivo non solo attraverso la sua motorizzazione a zero emissioni, ma anche grazie a una vasta gamma di sistemi che consentono una guida e un parcheggio automatizzati. Tutte queste novità si combinano con i servizi digitali innovativi forniti dal nuovo sistema BMW iDrive con QuickSelect e dal BMW Operating System 9.

Il lancio globale dell’iX2 xDrive30 avverrà a marzo 2024. Gli appassionati del marchio tedesco dovranno attendere però l’estate per vedere un’ulteriore variante completamente elettrica aggiunta alla line-up.

Uno degli aspetti più interessanti del SUV coupé è la flessibilità produttiva. Infatti, sia il nuovo iX2 che l’X2 di seconda generazione saranno prodotti in maniera flessibile sulla stessa linea di montaggio presso lo stabilimento di Regensburg (Germania). E non solo: anche le batterie ad alta tensione per la variante completamente elettrica vengono realizzate nello stesso sito.

È molto più grande dell’iX1

Confermando la sua reputazione come pioniere nel design automobilistico, il costruttore bavarese propone tanta sportività con questo nuovo modello. Si distingue notevolmente dall’iX1, consolidando il suo status come un puro Sports Activity Coupé (SAC).

Le dimensioni del nuovo iX2 sono notevolmente superiori rispetto al modello SUV standard: è più lungo di 194 mm, raggiungendo i 4554 mm, la sua larghezza è aumentata di 21 mm per un totale di 1845 mm mentre in altezza ha guadagnato 64 mm, posizionandosi a 1590 mm. Tali dimensioni superiori si traducono in più spazio interno, sia per i cinque posti a sedere che per il bagagliaio, il quale offre una capacità variabile tra 525 e 1400 litri.

Il nuovo BMW iX2 mostra con orgoglio un frontale distintivo e verticale che esprime autorevolezza. Caratteristiche principali sono i suoi potenti fari LED e la griglia BMW quasi esagonale. Per la prima volta, nel segmento premium compatto, la griglia può essere personalizzata con l’illuminazione di contorno BMW Iconic Glow. Per coloro che cercano ulteriori raffinatezze, sono disponibili anche i fari a LED adattivi con fascio alto Matrix non abbagliante.

Il profilo del tetto, che si estende armoniosamente verso il posteriore, e la silhouette sottile in stile coupé, evocano distintamente la firma del SAC bavarese. Guardando la parte posteriore, non si può non notare gli archi delle ruote sfaccettati e le spalle muscolose. L’estetica sportiva è ulteriormente accentuata dai contorni orizzontali dei fanali, da uno spoiler in stile Gurney e da un vistoso paraurti.

Per coloro che desiderano enfatizzare ulteriormente il carattere sportivo dell’EV, è disponibile il pacchetto M Sport, che apporta dettagli esteriori ottimizzati dal punto di vista aerodinamico. Quando si tratta di personalizzazione, i clienti possono optare tra due tinte unite e 11 finiture metallizzate, tra cui la nuova variante Fire Red. Ma non finisce qui: due tonalità Frozen by BMW Individual e una vasta gamma di finiture speciali BMW Individual sono anch’esse a disposizione.

Un connubio tra eleganza e funzionalità

L’esperienza interna offerta dal primo BMW iX2 non lascia nulla al caso. Bimmer ha optato per un ambiente premium dall’atmosfera sportiva. Caratterizzato da un pannello strumenti snodato, che racchiude il BMW Curved Display, l’abitacolo vanta anche un bracciolo galleggiante dotato di un pannello di controllo integrato.

Posizionati nella sezione anteriore della consolle centrale, gli utenti troveranno due portabicchieri e un vassoio per smartphone, arricchito da illuminazione e funzionalità di ricarica wireless. Per quanto riguarda la comodità dei sedili, la casa automobilistica tedesca non ha lesinato. Oltre alla classica tappezzeria in tessuto, sono disponibili varianti in pelle Veganza perforata e Vernasca con una seducente trapuntatura.

I fan di BMW possono anche optare per sedili sportivi, con regolazione elettrica, funzione memoria, supporto lombare e anche funzione massaggio. L’azienda ha inoltre implementato notevoli miglioramenti in termini di comfort acustico e protezione degli occupanti. Una novità di rilievo è l’airbag di interazione, posizionato tra il sedile del conducente e quello del passeggero anteriore.

Personalizzazione e dotazioni di serie ampliate

Il BMW iX2 2024 vanta una dotazione di serie notevolmente maggiore. Di serie, gli automobilisti troveranno un controllo del clima automatico a due zone, il sistema di navigazione BMW Maps e un volante sportivo in pelle.

Non mancano portellone posteriore automatico, quattro porte USB-C e presa di corrente 12V sia nella consolle centrale che nel bagagliaio. Rispetto all’iX1, si nota un incremento significativo nei sistemi di assistenza alla guida e nei servizi digitali.

Per chi desidera una personalizzazione mirata, il produttore tedesco offre nuovi pacchetti di equipaggiamento. Tra le opzioni che esaltano il carattere premium del SUV elettrico, spiccano il pacchetto specchi, il riscaldamento del volante e l’impianto audio Harman Kardon.

Ma il vero fiore all’occhiello dell’elenco delle opzioni è il tetto panoramico in vetro, che si estende in modo oscuro fino al parabrezza e lungo i lati del telaio del tetto, proiettandosi indietro in un’unica sezione fino alla parte posteriore del tetto. Infine, per chi necessita di trainare rimorchi, è disponibile un gancio traino elettronico.

Offre una configurazione dual motor da 313 CV

Il BMW iX2 xDrive30 è supportato da due sofisticati motori elettrici, uno anteriore e l’altro posteriore. Offrono una potenza combinata di 313 CV (230 kW) e una coppia massima di 494 Nm. Queste caratteristiche permettono al veicolo di scattare da 0 a 100 km/h in soli 5,6 secondi, raggiungendo una velocità massima di 180 km/h.

Ma non è solo la velocità a caratterizzare il nuovo BMW iX2. La sua batteria ad alta tensione, con una capacità utilizzabile di 64,8 kWh – combinata con l’efficienza del sistema di trazione, garantisce un’autonomia compresa tra 417 e 449 km nel ciclo WLTP con una sola ricarica.

BMW ha anche integrato funzionalità come il recupero adattivo e la funzione Max Range, che giocano un ruolo fondamentale nell’ottimizzazione dell’autonomia. E non finisce qui: il software Max Performance Charging, nella sua ultima versione, assicura un processo di ricarica ultra-efficiente.

Il costruttore ha inoltre previsto l’uso della funzione Plug & Charge Multi Contract. E per chi desidera una ricarica ottimizzata direttamente a casa, l’iX2 2024 può essere equipaggiato con il nuovo pacchetto Connected Home Charging, ideale per una carica calibrata su consumi e fonti solari.

Diminuisce il peso, aumenta la rigidità

Grazie a una costruzione che mira a ridurre il peso e aumentare la rigidità, l’EV si posiziona al vertice del settore. L’ampio passo, le carreggiate più larghe rispetto al modello precedente e gli aggiornamenti mirati sia all’asse anteriore che a quello posteriore, garantiscono una dinamica di guida senza precedenti.

L’armonia tra agilità sportiva e comfort per lunghi viaggi è al centro del design del BMW iX2. Questo equilibrio perfetto è sostenuto dalla tecnologia avanzata del telaio. Particolarmente notevoli sono i cerchi in lega leggera da 21”, proposti per la prima volta su una BMW compatta.

Di serie, la versione xDrive30 monta cerchi in lega leggera da 17” dal design ottimizzato dal punto di vista aerodinamico. La limitazione dello slittamento delle ruote vicino all’attuatore, presente di serie, migliora sia la trazione che la stabilità direzionale.

Altrettanto impressionanti sono il sistema di frenata integrato e l’ammortizzazione aggiuntiva correlata al sollevamento sull’asse anteriore. Gli appassionati potranno optare anche per le sospensioni M adattive opzionali, che presentano un’ammortizzazione selettiva in frequenza, uno sterzo sportivo e una riduzione di 15 mm dell’altezza da terra.

Sicurezza e comfort senza paragoni

Il marchio bavarese ha dotato l’iX2 di sistemi d’assistenza all’avanguardia per la guida e il parcheggio, garantendo un’esperienza di guida sicura sia nella guida quotidiana che nei viaggi più lunghi.

Di serie, troviamo l’ultima versione del sistema di avviso di collisione frontale, il cruise control con funzione freno, l’info sul limite di velocità e l’avviso di uscita dalla corsia con ritorno in corsia. A ciò si aggiungono l’assistente al parcheggio, la telecamera di retromarcia e l’assistente alla retromarcia.

Per chi cerca ancora di più, Bimmer offre funzioni opzionali come l’assistente alla guida e al controllo della corsia, il cruise control adattivo con funzione Stop & Go, la navigazione attiva, la funzione di avviso di uscita e il BMW Head-Up Display.

Non mancano nemmeno funzionalità come Surround View, Remote 3D View, BMW Drive Recorder e funzioni di registrazione del furto da remoto. E con la possibilità degli aggiornamenti software da remoto, il BMW iX2 2024 sarà sempre all’avanguardia, pronto a soddisfare ogni esigenza.

Grande attenzione all’esperienza software

Quando si parla di questo nuovo modello, è impossibile non menzionare il BMW Operating System 9, il suo cuore digitale. Quest’ultimo rappresenta l’evoluzione più avanzata dell’interfaccia e del sistema di controllo BMW iDrive, arricchito dalla tecnologia QuickSelect per un accesso rapido e intuitivo.

Ma cosa rende davvero unico il nuovo iX2? Al centro dell’esperienza dell’utente troviamo il BMW Curved Display, abbinato all’Intelligent Personal Assistant. Entrambi sono studiati e calibrati per offrire un’interazione fluida attraverso il display touch e la comprensione del linguaggio naturale, dimostrando una volta ancora la maestria del costruttore bavarese nell’innovazione tecnologica.

Con il sistema operativo BMW Operating System 9, i proprietari del nuovo iX2 avranno a disposizione un’ampia gamma di servizi digitali personalizzabili. Grazie a BMW ConnectedDrive Upgrades, i clienti potranno sperimentare gratuitamente per un mese alcune di queste funzioni, decidendo successivamente se attivarle per un periodo definito.

È qui che entra in gioco la nuova offerta BMW Digital Premium, disponibile direttamente dal BMW ConnectedDrive Store. Non si tratta semplicemente di un pacchetto aggiuntivo. BMW Digital Premium consente un accesso illimitato e basato su abbonamento a tutte le applicazioni disponibili nel proprio paese, che si tratti di streaming musicale, video, notizie o giochi. E non è tutto: questo pacchetto copre anche l’uso dei dati per tutti i servizi digitali e le app del BMW ConnectedDrive Store, compresi i servizi di streaming.

Ma le innovazioni della casa automobilistica tedesca non si fermano qui. Il SUV coupé 100% elettrico offre anche la funzione Augmented View come optional per il sistema di navigazione cloud-based BMW Maps. Infine, per coloro che cercano la massima connettività, la eSIM con tecnologia 5G, la BMW Digital Key Plus, la funzionalità BMW ID e l’integrazione smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto sono tutte presenti e pronte ad arricchire l’esperienza di guida.