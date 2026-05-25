Changan arriva in Italia: chi è il nuovo costruttore cinese e perché potrebbe interessare molti automobilisti

Negli ultimi anni gli automobilisti italiani hanno imparato a conoscere nuovi marchi provenienti dalla Cina. Dopo l’arrivo di diversi costruttori orientali, ora è la volta di Changan, uno dei più grandi gruppi automobilistici cinesi, che ha scelto l’Italia come uno dei mercati strategici per la propria espansione europea.

Presentato ufficialmente all’Automotive Dealer Day di Verona, il marchio punta a distinguersi non solo per i suoi SUV elettrici e ibridi, ma anche per una rete di vendita e assistenza in rapida crescita. Ma chi è realmente Changan? E cosa deve sapere un automobilista prima di prendere in considerazione questo nuovo brand?

Chi è Changan e perché non è un marchio improvvisato

Anche se il nome è ancora poco conosciuto in Italia, Changan Automobile è uno dei principali produttori automobilistici cinesi. L’azienda ha oltre 45 anni di esperienza, produce milioni di veicoli e opera in più di 100 Paesi.

Un aspetto interessante per gli automobilisti europei è che il marchio non arriva da zero nel nostro continente. Changan dispone infatti di un centro stile a Torino e di attività di ricerca e sviluppo in Europa da oltre vent’anni. Molti dei modelli destinati al nostro mercato sono stati progettati tenendo conto dei gusti e delle esigenze degli automobilisti europei.

Il nuovo SUV ibrido che promette oltre 1.000 km di autonomia

La grande novità presentata a Verona è la nuova Deepal S05 ULTRA HYBRID, un SUV di medie dimensioni dotato di tecnologia plug-in hybrid.

Per chi non ha familiarità con questa soluzione, significa poter utilizzare l’auto in modalità completamente elettrica per gli spostamenti quotidiani e sfruttare il motore a benzina nei viaggi più lunghi.

Secondo i dati dichiarati dal costruttore, il SUV può percorrere fino a 100 chilometri in modalità elettrica e superare i 1.000 chilometri di autonomia complessiva.

Per chi può essere una scelta interessante?

Questo tipo di tecnologia può risultare particolarmente adatta a:

chi percorre pochi chilometri ogni giorno;

chi può ricaricare a casa o sul posto di lavoro;

chi non vuole ancora passare a un’auto completamente elettrica;

chi viaggia spesso e desidera evitare l’ansia da autonomia.

In pratica rappresenta una soluzione intermedia tra le tradizionali auto a benzina e le vetture elettriche pure.

Elettrica o ibrida? Come scegliere

Changan propone anche due SUV completamente elettrici: Deepal S05 BEV e Deepal S07 BEV.

Se state valutando un’auto elettrica, è importante considerare alcuni aspetti pratici:

L’elettrica è ideale se:

avete un box o un posto auto dove installare una wallbox;

percorrete prevalentemente tragitti urbani o extraurbani;

volete ridurre i costi di utilizzo;

avete accesso a una buona rete di ricarica.

L’ibrida plug-in può essere preferibile se:

effettuate frequentemente lunghi viaggi;

non avete sempre una ricarica disponibile;

volete avvicinarvi gradualmente alla mobilità elettrica;

desiderate maggiore flessibilità.

La scelta dipende quindi più dalle proprie abitudini di utilizzo che dalla tecnologia in sé.

Assistenza e ricambi: la domanda che tutti si fanno

Quando arriva un nuovo marchio, la prima domanda degli automobilisti riguarda quasi sempre assistenza e ricambi.

Changan ha annunciato di avere già una rete di circa 40 showroom in Italia, con l’obiettivo di arrivare a 70 entro la fine dell’anno. Inoltre ha realizzato un hub logistico dedicato ai ricambi nell’area di Verona, promettendo consegne in 24-48 ore ai centri assistenza.

Per chi valuta l’acquisto di un marchio emergente, il consiglio è comunque sempre lo stesso:

verificare la presenza di un concessionario vicino alla propria abitazione;

informarsi sulla rete di assistenza autorizzata;

controllare le condizioni di garanzia;

valutare i servizi post vendita inclusi nell’offerta.

Cosa aspettarsi dai marchi cinesi nei prossimi anni

L’arrivo di Changan conferma una tendenza ormai evidente: i costruttori cinesi stanno diventando protagonisti del mercato europeo.

Per gli automobilisti questo significa maggiore concorrenza, tecnologie sempre più avanzate e una scelta più ampia rispetto al passato.

Come accaduto in passato con i marchi giapponesi e coreani, saranno il tempo, l’affidabilità e la qualità del servizio post vendita a determinare il successo di questi nuovi protagonisti. Nel frattempo, Changan si presenta con numeri importanti, una gamma già completa e l’ambizione di ritagliarsi uno spazio significativo anche sulle strade italiane.