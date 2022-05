DS3 e DS7 Crossback: ordinabili le limited edition “Toits de Paris” e “Ligne Noire”

DS: “The French Art of Travel”

Le ambizioni del marchio francese sono state raggiunte in tempi estremamente rapidi pur in una situazione mondiale davvero particolare che si è aggiunta all’unione che ha portato alla creazione del Gruppo Stellantis dentro cui DS fa parte dell’elitaria squadra Premium formata dal brand transalpino più Alfa Romeo e Jeep.

La prima vettura a fregiarsi del nome DS è del 1955 ed ancora oggi è una regina incontrastata della storia automobilistica mondiale, ma come brand autonomo la creazione risale appena al 2014 con il lancio della DS7 nel 2018, la gamma elettrificata E-Tense nel 2020 e nel 2021 abbiamo assistito al raddoppio della gamma con l’arrivo della DS4 e dell’ammiraglia D9 che con la DS3 Crossback formano l’elitario poker DS.

Un successo rapidissimo, permesso dal know prima del Gruppo PSA ed ora di Stellantis che da un lato offrono la massima autonomia ma dall’altra garantiscono una forza tecnologica incredibile che ha consentito di bruciare davvero le tappe anche in Italia dove nel 2015 c’era appena un DS Store mentre nel 2018 erano già 19 per diventare 44 nel 2021 con il target di arrivare entro fine 2022 a quota 48 attraverso cui coprire il 92% della copertura italiana del mercato premium.

Gamma elettrificata al 100%

DS vanta una gamma completamente elettrificata con la compatta DS3 Crossback proposta in versione full electric mentre la DS 4 ha una soluzione ibrida plug-in da 225 CV , la DS 7 due soluzioni PHEV da 225 e 300 CV fino ad arrivare all’ammiraglia DS9 con ben tre livelli di potenza PHEV: 225, 250 o 360 CV! Ricordiamo poi che dal 2024 tutti i nuovi lanci avranno soluzioni completamente elettriche…

Italia protagonista ovviamente con la Francia

DS è presente in ben 41 mercati con 449 DS Store (Sud America, Europa (85%), Africa, Middle East ed Asia) con ovviamente la Francia protagonista indiscussa ma seguita dall’Italia che ha ben accolto l’innovativa soluzione DS che vuole portare il lusso parigino anche sulle quattro ruote dopo essere già protagonosta mondiale nella moda ed accessori con le sue note ed elitarie marche che fanno sognare donne e uomini di tutto il mondo.

In Italia nei primi quattro mesi del 2022 a fronte di un mercato purtroppo in calo di ben il 26%, DS ha segnato un incredibile +36% con una quota di mercato premium del 2,4% che non è affatto poco considerando i pochi anni di vita ed il peso dei suoi competitor segnalando che DS ha come riferimento Audi.

DS3 Crossback in versione “Toits de Paris”

La DS3 Crossback in versione “Toits de Paris” vuole esaltare i tetti che contraddistinguono la capitale francese proponendo un pacchetto esclusivo che include il tettuccio in “grigio carat” abbinato alle cinque colorazioni principali per la carrozzeria – Bianco Perla, Bianco Polare, Noir Perla Nera, Gris Artense e Grigio Cristallo. In aggiunta sono presenti i cerchi Shanghai da 18”, la griglia anteriore con forma a diamante, i rivestimenti interni in pelle pieno fiore Nero Basalto e i badge specifici che ritraggono la Torre Eiffel, la Torre di Montparnasse e il Sacro Cuore. Si può optare fra PureTech 100 CV, PureTech 130 automatico, Diesel 110 CV , Diesel 130 CV automatico o pura elettrica BEV con prezzi davvero interessanti se pensiamo che con 169 euro al mese per 3 anni con un anticipo di 8.250 euro potete portarvi a casa una Diesel 130 CV (BlueHDI) con trasmissione automatica.

DS7 Crossback “Ligne Noire”

Passando alla seconda, la DS7 Crossback “Ligne Noire” vuole invece mettere in primo piano tutti i dettagli in nero lucido che vanno a rendere ancora più elegante l’intero corpo vettura, tra i quali la griglia anteriore, le DS Wings, le barre porta-tutto sul tettuccio e le cornici dei finestrini. La dotazione, inoltre, include i cerchi in lega Roma da 19”, i gruppi ottici Active LED Vision a tecnologia 3D, i rivestimenti interni in Nero Basalto Rivoli e l’infotainment provvisto di navigatore e servizi connessi.

La “Ligne Noir” è proposta sia con la motorizzazione Diesel da 130 CV automatica o ibrida plig in benzina da 225 CV o 300 CV con trazione integrale. Con 299 euro al mese per 3 anni con anticipo di 12.980 euro potete optare per la ibrida plug-in da 225 CV che rappresenta un ottimo equilibrio e rispetto alle sue rivali vanta un value for money imbattibile.

Entrambe le versioni speciali presentate a Milano sono quindi disponibili con le motorizzazioni E-Tense elettrificate (elettrica pura DS3, plug-in hybrid la DS7) e vanno ad aggiungersi alla già presente DS7 Crossback Edit10n Limitée, voluta per celebrare il raggiungimento dell’obiettivo di produzione di 10.000 esemplari di questo modello nel nostro Paese. Anche quest’ultima può essere già ordinata nei concessionari con un listino prezzi in partenza da 47.500 Euro.

Last but not least segnaliamo che a differenza delle sue rivali i tempi di consegna sono molto più brevi grazie al fatto che il Gruppo Stellantis da la massima priorità a DS così come gli altri rivali tedeschi che favoriscono i brand con maggior redditività.

Sicuramente una gamma da provare!