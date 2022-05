DS7 Crossback: arriva in Italia la Edit10n Limitée da 37.500 Euro

Per celebrare il raggiungimento dei 10.000 esemplari venduti in Italia, il marchio DS Automobiles propone una nuova versione limitata con motori diesel e ibridi plug-in

Una nuova versione speciale arricchirà presto il listino del marchio DS Automobiles: la casa francese ha preparato una sorpresa a tutti coloro che sono interessati alla DS7 Crossback, rappresentata dal modello a tiratura limitata “Edit10n Limitée” che è già disponibile all’acquisto presso tutti i concessionari ufficiali. Si tratta di una variante specifica creata appositamente per celebrare il raggiungimento dell’obiettivo dei 10.000 esemplari venduti di DS7 nel nostro Paese, che in questo caso ottengono una dotazione ancora più completa e raffinata sotto tutti i punti di vista.

La nuova DS7 Crossback Edit10n Limitée sarà proposta nelle due configurazioni più richieste degli ultimi anni: da una parte la lussuosissima Grand Chic, dall’altra la più sportiva Performance Line+. Le differenze sono tangibili e infatti la prima sarà contraddistinta dai cerchi in lega Tokyo da 20”, dagli interni in pelle Rivoli, dall’infotainment con schermo touch da 12” e navigazione 3D, dai gruppi ottici DS Active LED Vision, dal portellone ad azionamento elettrico, dal DS Connected Pilot, dalla telecamera posteriore con sensori di parcheggio, dall’Extended Safety Pack e dal Comfort Access.

La Performance Line+, sempre in versione Edit10n Limitée, si distinguerà invece per i rivestimenti interni in Alcantara e per il tettuccio panoramico, confermando allo stesso tempo la dotazione della precedente. In fatto di motorizzazioni, quelli disponibili in gamma saranno il diesel BlueHDi da 130 cavalli e l’ibrido E-Tense Plug-in Hybrid, declinato nelle potenze da 225 CV e da 300 CV con sistema 4×4. I prezzi? Il listino è identico per entrambe le configurazioni e parte da 37.500 Euro nel caso della variante diesel per passare rispettivamente a 47.500 e 50.500 Euro se si prendono in considerazione quelle elettrificate.