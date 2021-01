DS7 Crossback 2021: tra sportività ed eleganza da 37.200 Euro

Il SUV premium del marchio francese rinnova il proprio listino per il 2021, proponendo quattro allestimenti distinti secondo l'eleganza (Business e Grand Chic) e la sportività (Performance Line e Performance Line+)

Nell’attesa di toccare con mano l’ammiraglia DS9 e la berlina/crossover di segmento C DS4 (entrambe con motorizzazioni E-Tense), il marchio francese DS ha deciso di rinnovare la gamma della propria DS7 Crossback, aggiornata per il mercato italiano in quattro allestimenti suddivisi equamente a seconda delle preferenze della clientela. Questo SUV, infatti, si è sempre distinto fin dal debutto sul mercato nel 2017 per una grande versatilità, al punto da incarnare senza problemi i due concetti estremi del settore automotive: da una parte quello dell’eleganza e del lusso, dall’altra quello della sportività e del dinamismo.

La DS7 Crossback 2021, quindi, propone il suo lato più raffinato attraverso gli equipaggiamenti Business (quello di accesso al mondo DS) e Grand Chic, quest’ultimo capace di aggiungere al precedente una dotazione ancora più esclusiva tra cui figura la tecnologia DS Active Scan Suspension relativa agli ammortizzatori (controllati da un’apposita videocamera), le finiture Rivoli per il pellame degli interni Art Basalt, la dock-station wireless per la ricarica induttiva dello smartphone e i gruppi ottici anteriori DS Active Led Vision.

Allo stesso tempo, la nuova DS7 Crossback 2021 è in grado di esaltare anche il suo lato più sportivo, proponendosi con i due equipaggiamenti dedicati Performance Line e Performance Line+. La differenza tra i due è data da una dotazione più ricca nel caso dell’allestimento top di gamma, che al fianco dei cerchi Beijing da 19” e alle finiture in Alcantara dell’abitacolo introduce le barre longitudinali sul tettuccio in nero brillante, gli specchietti retrovisori elettrici con funzione Memory, i sistemi Comfort Access e DS Sensorial Drive, i gruppi ottici DS Active Led Vision, il portellone posteriore elettrico, il ripiano di carico regolabile, la ricarica induttiva per gli smartphone e i sensori di parcheggio – sia all’anteriore che al posteriore con tanto di retrocamera. L’allestimento Performance Line +, inoltre, può essere impreziosito con il pacchetto aggiuntivo “Performance Line Pelle”, che mette a disposizione i rivestimenti in Nero Basalto Performance, la regolazione elettrica dei sedili anteriore e un pregiato orologio BRM R180. Per quanto riguarda i prezzi e le motorizzazioni disponibili, vi rimandiamo allo schemino riassuntivo qua sotto:

DS7 CROSSBACK MY2021

Benzina 1.2 PureTech 130CV EAT8 Allestimento Business – 37.200 Euro Allestimento Performance Line – 38.200 Euro Allestimento Grand Chic – 39.300 Euro



Benzina 1.6 PureTech 180CV EAT8 Allestimento Business – 40.200 Euro Allestimento Performance Line – 41.200 Euro Allestimento Performance Line + – 45.700 Euro Allestimento Grand Chic – 47.800 Euro



Benzina 1.6 PureTech 225CV EAT8 Allestimento Performance Line+ – 48.200 Euro Allestimento Grand Chic – 50.300 Euro



Diesel 1.5 Blue HDi 130CV EAT8 Allestimento Business – 38.200 Euro Allestimento Performance Line – 39.200 Euro Allestimento Performance Line + – 43.700 Euro Allestimento Grand Chic – 44.700 Euro



Diesel 1.5 Blue HDi 180CV EAT8 Allestimento Business – 42.000 Euro Allestimento Performance Line – 43.000 Euro Allestimento Performance Line + – 47.500 Euro Allestimento Grand Chic – 48.500 Euro



E-Tense plug-in hybrid 225CV EAT8 Allestimento Business – 48.700 Euro Allestimento Performance Line – 49.700 Euro Allestimento Performance Line + – 54.200 Euro Allestimento Grand Chic – 55.200 Euro