DS7 2022: il SUV premium francese si rinnova da cima a fondo

Il restyling della DS7 perde il suffisso Crossback ma guadagna in stile, eleganza e potenza: in gamma, infatti, sono presenti tre alternative ibride plug-in

Dopo aver impreziosito l’attuale gamma con diverse versioni speciali, l’ammiraglia della categoria SUV appartenente al marchio DS Automobiles si presenta al pubblico nel tanto atteso restyling di “metà carriera”. Anche se perde il suffisso Sportback, la nuova DS7 2022 è cambiata drasticamente sia in fatto di estetica che per quanto riguarda la dotazione di bordo… senza dimenticare le motorizzazioni, ora più potenti e proposte in tre versioni E-Tense ibride plug-in.

A un primo impatto la nuova DS7 2022 mostra innanzitutto un volto inedito caratterizzato dalla griglia anteriore più voluminosa (senza cornice cromata) e dai gruppi ottici a tecnologia Matrix LED, ora denominati DS Pixel LED Vision 3.0. Sempre a tre elementi mobili, garantiscono un fascio luminoso fino a 380 metri e aiutano nel loro compito anche le luci diurne, definite da un elegante motivo a freccia con 33 LED illuminanti per ogni lato della vettura.

Le novità al posteriore, invece, sono circoscritte ai dettagli bruniti presenti alla base del lunotto e ai fari con motivo a vortice collegati da una fascia nera dove spicca il logo del marchio francese. Lateralmente la nuova DS7 2022 conferma quanto già visto sul precedente Model Year, differenziandosi solo per i dettagli in nero lucido (anzichè cromati) su barre porta-tutto e cornici dei finestrini e per i nuovi cerchi aerodinamici da 19” (quelli da 21 si possono richiedere come optional).

Passando nell’abitacolo, la nuova DS7 2022 eleva ulteriormente la qualità dei rivestimenti grazie a materiali ancora più eleganti ed esclusivi, che spaziano dalla pelle Nappa in nero basalto-grigio perla dell’allestimento top di gamma Opera all’Alcantara con cuciture Gold e Carmine del modello sportivo Performance Line. Sulla plancia, invece, trova posto il nuovo infotainment con schermo da 12” di diagonale provvisto di un software più veloce e personalizzabile nonchè compatibile con Apple CarPlay e Android Auto (anche in wireless).

Questo rinnovato sistema multimediale è inoltre il centro di controllo di tutti gli aiuti elettronici per la guida assistita di Livello 2, tra i quali ora sono presenti l’analisi del comportamento del guidatore durante la marcia (per evitare che possa addormentarsi al volante) e il sistema Night Vision con telecamera a infrarossi per individuare pedoni, ciclisti e altri utenti della strada nel buio della notte fino a 100 metri di distanza. Confermati anche il DS Active Scan Suspension, che adatta la rigidità di ogni singolo ammortizzatore a seconda delle asperità dell’asfalto, e il Drive Assist, che integra il cruise control adattivo con stop&go e il mantenimento attivo della corsia.

Passando alla gamma motori, la nuova DS7 2022 sarà proposta in Europa in molteplici alternative che includono non solo i propulsori endotermici tradizionali (PureTech a benzina da 180 cavalli e BlueHDi a gasolio da 131 CV) ma anche ben tre powertrain a tecnologia ibrida plug-in. Queste sono:

DS7 E-Tense 225 – con motore PureTech a benzina da 180 CV in abbinamento a un’unità elettrica aggiuntiva da 110 CV con trazione anteriore e cambio automatico EAT8 a otto rapporti

– con motore PureTech a benzina da 180 CV in abbinamento a un’unità elettrica aggiuntiva da 110 CV con trazione anteriore e cambio automatico EAT8 a otto rapporti DS7 E-Tense 4×4 300 – con motore PureTech a benzina da 200 CV in abbinamento a due unità elettriche supplementari da 110 e 112 CV che assicurano la trazione integrale

– con motore PureTech a benzina da 200 CV in abbinamento a due unità elettriche supplementari da 110 e 112 CV che assicurano la trazione integrale DS7 E-Tense 4×4 360 – identica alla precedente ma modificata a livello di assetto con carreggiate più larghe (+2,4 cm all’anteriore, +1 cm al posteriore), altezza da terra ridotta (-1,5 cm), dischi anteriori maggiorati da 380 mm con pinze DS Performance su cerchi da 21” e sistema di frenata rigenerativa più efficiente, che assicura uno scatto 0-100 in soli 5,6”

Le tre varianti ibride plug-in sono offerte con un pacco batterie da 14,2 kWh che assicura un’autonomia in modalità elettrica fino a 65 km nel ciclo misto e fino a 81 km in quello urbano (WLTP) – ricaricabile attraverso il caricatore di bordo da 7,4 kW in circa due ore. La loro disponibilità in Italia? A partire dalla fine dell’estate.