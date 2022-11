Ferrari SF90: il reparto Tailor Made rifinisce un esemplare in Assetto Fiorano

Questa speciale Ferrari SF90 è stata realizzata per un facoltoso cliente con tinta esterna in Grigio Asfalto ed elementi Rosso Corsa e Sanu Silver

Cosa c’è di meglio di una Ferrari SF90? Sicuramente una Ferrari SF90 in versione Assetto Fiorano… modificata dal reparto interno Tailor Made, sempre capace di “sfornare” modelli esclusivi per alcuni dei suoi clienti più facoltosi. L’ultimo in ordine di tempo è il protagonista di questo articolo, rappresentato proprio da una SF90 Spider Assetto Fiorano che, per l’occasione, presenta una tinta esterna in Grigio Asfalto con dettagli specifici in Rosso Corsa e Sanu Silver.

Questa supercar creata dalla Casa del Cavallino Rampante è la prima vettura “scoperta” con powertrain ibrida di tipo plug-in, equipaggiata di base con un V8 biturbo in abbinamento ad altri tre motori elettrici che, insieme al primo, spingono l’output prestazionale fino alla soglia dei 1000 cavalli. Un’altra sua caratteristica? L’aver a disposizione il famoso tettuccio ripiegabile in scocca rigida RHT, che garantisce emozioni ad alta velocità completamente “en-plein-air”.