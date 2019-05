Ferrari SF90 Stradale: la prima ibrida di serie di Maranello

Si chiama Ferrari SF90 Stradale la prima vettura di serie ad uscire dai cancelli di Maranello in configurazione ibrida. Eroga circa 1.000CV grazie ad un motore V8 da 3,9 litri combinato con 3 propulsori elettrici.

Attesa a lungo, la Ferrari SF90 Stradale debutta a Maranello come la prima ibrida prodotta in serie del marchio del Cavallino. In attesa della presentazione ufficiale, programmata per le 19 di stasera, le prime immagini sono già sfuggite al ferreo controllo degli addetti ai lavori.

La Ferrari SF90 Stradale riprende il nome della vettura che corre in Formula 1, andando a sottolineare la diretta parentela con la monoposto del campionato mondiale, dalla quale -presumibilmente- eredita parte della tecnologia ibrida. Al momento le informazioni sono ridotte e dovremo aspettare ancora qualche ora per avere qualcosa di concreto tra le mani, anche se buona parte delle caratteristiche sembrano già definite.

Ad una tecnica sopraffina, avveniristica e d’impatto si mescolano linee tradizionali ma immancabilmente moderne, a sottolineare una diversa filosofia rispetto alle altre vetture presenti in gamma.

Ferrari SF90 Stradale, dedicata agli scettici

L’auto mescola sapientemente le prestazioni di un V8 da 3,9 litri biturbo da 720CV a tre motori elettrici, due dei quali sull’asse anteriore ed uno al posteriore, per offrire la trazione integrale e circa 1.000CV di potenza massima. Il tutto, a quanto pare, si traduce in un’accelerazione da 0 a 100Km/h in meno di 2 secondi, risultando nettamente più efficace delle hypercar più blasonate degli ultimi tempi.

La F173, questa la sigla del progetto, dovrà riuscire nel difficile compito di convincere i puristi che una Ferrari ibrida non è soltanto veloce, è anche più desiderabile di una Rossa tradizionale. In parole povere, è dedicata agli scettici.

Le linee della SF90 Stradale

Esteticamente, per quanto poco possa mettere in mostra un’unica immagine laterale, la Sf90 Stradale si rifà ai concetti espressi dalla F8 Tributo che -come hanno puntualizzato più volte i responsabili del progetto- non viene sostituita, ma soltanto affiancata. Il frontale presenta un disegno inedito della linea dei proiettori, ora più squadrati e capaci di evocare (forse anche per via della conformazione del cofano) pietre miliari come la F40. È al posteriore invece che l’auto ricorda maggiormente la F8 Tributo, mostrando geometrie complesse e allo stesso tempo piuttosto morbide.

Il prezzo della nuova Ferrari SF90 Stradale non è ancora stato dichiarato ma dovrebbe attestarsi attorno ai 600.000€. Cifra che non fa nulla per nascondere il grado di esclusività dell’ultima creatura del Cavallino.

ATTENZIONE: le foto presenti nella gallery ritraggono una Ferrari F40 Tribute, concept immaginato dal designer Samir Sadikhov.