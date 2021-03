Ferrari SF90 Stradale: la Coupé e la Spider a Imola con Leclerc e Sainz

I piloti ufficiali della Scuderia Ferrari hanno partecipato a un filming day sull'Autodromo di Imola con la rossa a tecnologia ibrida più potente di sempre: la SF90 Stradale

L’Autodromo di Imola è indiscutibilmente una delle piste più belle al mondo: non solo per la sua storia e la sua tecnicità, articolata in 4909 metri e tredici curve tra i sali-scendi di fianco al Santerno, ma anche per il fatto che è legato fortemente alla Ferrari, al punto da portare nella propria dicitura ufficiale i nomi del mitico “Drake”, Enzo, e del figlio Dino, morto alla giovane età di 24 anni.

Un tracciato magico per tutti gli appassionati di Formula 1 e auto sportive, che di recente è stato anche il teatro privilegiato di una sfida “in casa” tra i due piloti “in Rosso” della Scuderia di Maranello: Charles Leclerc e Carlos Sainz, infatti, sono scesi in pista con la splendida SF90 Stradale, supercar a tecnologia ibrida plug-in protagonista di un filming day in entrambe le versioni Spider e Coupé – quest’ultima appositamente schierata in linea di partenza con il pacchetto Assetto Fiorano.

Rispetto alla versione “standard”, questo kit permette un risparmio di peso significativo grazie all’impianto di scarico in titanio, ai cerchi e allo spoiler posteriore in fibra di carbonio e agli ammortizzatori con molle in titanio, derivati da quelli solitamente impiegati sulle vetture GT del Cavallino Rampante. Le performance? Il V8 a doppio turbo-compressore da 780 cavalli è associato a tre motori elettrici (due all’anteriore e uno al posteriore), che alzano l’asticella fino a quasi 1000 CV per una velocità massima di 350 km/h e uno scatto 0-100 cronometrato in appena 2,5 secondi. Vi sembra abbastanza per una supercar di ultima generazione? Chiedetelo a Leclerc e Sainz gustandovi il video qua sotto!