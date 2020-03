Festa della Donna: Nissan celebra le due designer della nuova Juke 2020

In vista dell'8 marzo, Nissan ha voluto rendere omaggio a Lesley Busby e a Carine Giachetti, artefici del successo della nuova Juke 2020

L’8 marzo è ormai alle porte: in questa data si festeggia la Giornata internazionale della donna e Nissan, per l’occasione, ha intenzione di rendere omaggio a due donne molto speciali, che hanno contribuito al successo commerciale della nuova versione della Juke 2020. I loro nomi sono Lesley Busby, Nissan Colour Manager, e Carine Giachetti, Nissan Colour Material and Finish Designer: due persone che hanno voluto rendere lo stile del SUV giapponese più attraente e unico nel suo genere, distinguendolo da quello della prima versione lanciata nel 2010.

Con un look da “beach buggy” in formato compatto, la prima Nissan Juke ha fatto breccia nel cuore dei clienti di tutta Europa per il suo approccio del tutto inedito al segmento dei veicoli urbani. Con l’edizione 2020, invece, la volontà è stata quella di creare qualcosa di speciale, che seguisse i gusti e le tendenze del momento in ambito automotive e fissasse, allo stesso tempo, dei nuovi standard per quanto riguarda il design e la personalizzazione.

“Da qualche anno a questa parte, i clienti hanno aspettative molto alte per quanto riguarda il design dei veicoli – ha sottolineato Lesley Busby – Le nuove piattaforme digitali hanno permesso loro di rimanere sempre aggiornati sulle ultime tendenze, quindi questo è rappresentato per noi un grande stimolo per crescere di pari passo e mostrarci all’altezza delle loro esigenze. Ora siamo in grado di offrire ai nostri clienti un nuovo livello di personalizzazione e una qualità eccezionale. Tutto questo ci rende estremamente soddisfatti“.

In merito alla progettazione della nuova Nissan Juke 2020, Carine Giachetti ha voluto puntualizzare che non è stato consultato solamente “il Nissan Technical Centre Europe e i colleghi giapponesi, ma ci siamo anche lasciate contaminare dalla scena artistica e di design londinese. Vedere l’auto passare per strada è come trovarsi di fronte a una sintesi di tutte le idee generate dai nostri team interni e gli spunti presi dal mondo esterno. Juke è il manifesto della creatività e della diversità della nostra squadra e ci rende orgogliose di far parte di qualcosa di così speciale“.