Ford GT, Bugatti Bolide e Pagani Utopia: ecco i nuovi set LEGO 2023

La serie Lego Technic accoglierà la Ford GT e la Bugatti Bolide, mentre la Speed Champions includerà la Pagani Utopia, la Ferrari 812 Competizione e la Porsche 963 di Daytona

Se Babbo Natale non ha fatto in tempo a portarvi il set LEGO che tanto desideravate, non preoccupatevi: il 2023 del mondo dei mattoncini colorati sarà più ricco che mai visto che la Casa di Billund, negli scorsi giorni, ha presentato diverse novità sia per la serie Technic che per la Speed Champions. Nel primo caso le new-entry sono davvero importanti perchè troviamo la Ford GT 2022 e la Bugatti Bolide, mentre nel secondo i set sono ben quattro e includono la Pagani Utopia, la Ferrari 812 Competizione, la Porsche 963 che correrà quest’anno a Daytona e due modelli McLaren Ultimate Series.

Andando con ordine, la Ford GT 2022 della serie LEGO Technic sarà disponibile dai mesi primaverili al prezzo di circa 120 Euro e proporrà un set composto da quasi 1.500 mattoncini: il risultato finale permetterà di costruire un modellino davvero pregiato con pistoni del motore V6 funzionanti, portiere e cofano apribili, sospensioni indipendenti e differenziale posteriore.

Più semplice, ma non meno dettagliata, la Bugatti Bolide: lunga 31 cm, larga 13 e alta 8, la supercar francese sarà composta da 905 pezzi che metteranno in bella vista le portiere con apertura a forbice, i cerchi aerodinamici, il motore W16 con pistoni funzionanti e presa d’aria sul tettuccio, colorazione specifica in giallo e nero come omaggio al fondatore Ettore Bugatti, fari posteriori a forma di X ed enorme alettone in coda regolabile. La disponibilità? Già da questi giorni sul sito ufficiale LEGO al prezzo consigliato di 49,99 Euro.

Per quanto riguarda la serie LEGO Speed Champions, la casa di Billund renderà felici i suoi fans con il trio capitanato dalla specialissima Pagani Utopia, hypercar da quasi 900 cavalli che sarà composta in scala da 249 mattoncini. Al suo fianco saranno disponibili la Ferrari 812 Competizione e la Porsche 963 LMDh, che correrà alla 24 Ore di Daytona, al prezzo unitario di 24,99 Euro, mentre il set McLaren (proposto a 44,99 Euro) sarà composto da due icone della storia britannica come la F1 LM colorata di arancione e la Solus GT pensata appositamente per l’utilizzo in circuito.